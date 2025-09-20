L'armée israélienne largue des tracts sur Meis el-Jabal | En direct

Le monde ne doit pas être « intimidé » par Israël, plaide le chef de l'ONU

Le monde ne doit pas se laisser intimider par Israël et réduire son soutien aux Palestiniens, a déclaré vendredi le chef de l'ONU à l'AFP avant le sommet annuel de l'organisation où il plaidera pour un cessez-le-feu à Gaza mais aussi une action renforcée pour le climat.

« Il y a eu une progression constante des mesures du gouvernement israélien pour complètement détruire Gaza et mettre en place une annexion insidieuse de la Cisjordanie », a dénoncé Antonio Guterres.

Pour Antonio Guterres, quel que soit le « prétexte » utilisé par Israël pour sa politique dans les territoires palestiniens ou contre des capitales affichant leur soutien à un Etat palestinien, il s'agit en fait « d'une « action constante, étape par étape, mise en place par le gouvernement d'Israël pour ne pas permettre aux Palestiniens d'avoir un Etat ».

« Nous ne devons pas nous sentir intimidés par le risque de représailles, parce que, quoi que nous fassions, ces actions vont continuer ». « Il est important qu'ils (Israël) se sentent de plus en plus isolés pour pouvoir changer », a-t-il insisté.