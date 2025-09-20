L'armée israélienne largue des tracts sur Meis el-Jabal | En direct

Le Portugal reconnaîtra officiellement l'Etat de Palestine dimanche
Le Portugal va reconnaître officiellement l'Etat de Palestine dimanche, a annoncé son ministère des Affaires étrangères, rapporte l’AFP.
« Le ministère des Affaires étrangères confirme que le Portugal reconnaîtra l'Etat de Palestine (...). La déclaration officielle de reconnaissance aura lieu dimanche 21 septembre », juste avant la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, indique un communiqué publié sur le site du ministère.
Fin juillet déjà, Lisbonne avait annoncé son intention de reconnaître l'Etat de Palestine après de « multiples contacts » avec ses partenaires et compte tenu notamment de « l'évolution extrêmement préoccupante du conflit, tant sur le plan humanitaire que par les références répétées à une possible annexion de territoires palestiniens » de la part d'Israël, détaillait alors un communiqué du cabinet du Premier ministre.
Le Portugal ne sera pas seul puisqu'un sommet lundi à New York coprésidé par la France et l'Arabie saoudite, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, sera consacré à l'avenir de la solution à deux Etats, israélien et palestinien, vivant côte à côte en paix et sécurité.
Washington annonce avoir tué un responsable de l'EI en Syrie
L'armée américaine a annoncé avoir tué vendredi lors d'un raid en Syrie un responsable du groupe jihadiste État islamique (EI) « qui menaçait directement le territoire américain ». Les Etats-Unis ont des bases militaires en Syrie et mènent régulièrement des opérations contre les derniers bastions jihadistes afin d'empêcher toute résurgence de l'EI dans la région, rappelle l’AFP.
Omar Abdul Qader, tué vendredi, « était un membre de l'EI qui cherchait activement à attaque les Etats-Unis », peut-on lire dans le communiqué du Centcom. « Sa mort perturbe la capacité de cette organisation terroriste à planifier et mener des attaques contre des Américains ou nos partenaires », ajoute le Centcom.
C'est le second raid - un terme qui implique la présence de troupes au sol - en moins de deux mois mené par l'armée américaine, après un autre fin juillet contre un dirigeant de l'EI.
Le monde ne doit pas être « intimidé » par Israël, plaide le chef de l'ONU
Le monde ne doit pas se laisser intimider par Israël et réduire son soutien aux Palestiniens, a déclaré vendredi le chef de l'ONU à l'AFP avant le sommet annuel de l'organisation où il plaidera pour un cessez-le-feu à Gaza mais aussi une action renforcée pour le climat.
« Il y a eu une progression constante des mesures du gouvernement israélien pour complètement détruire Gaza et mettre en place une annexion insidieuse de la Cisjordanie », a dénoncé Antonio Guterres.
Pour Antonio Guterres, quel que soit le « prétexte » utilisé par Israël pour sa politique dans les territoires palestiniens ou contre des capitales affichant leur soutien à un Etat palestinien, il s'agit en fait « d'une « action constante, étape par étape, mise en place par le gouvernement d'Israël pour ne pas permettre aux Palestiniens d'avoir un Etat ».
« Nous ne devons pas nous sentir intimidés par le risque de représailles, parce que, quoi que nous fassions, ces actions vont continuer ». « Il est important qu'ils (Israël) se sentent de plus en plus isolés pour pouvoir changer », a-t-il insisté.
L'armée israélienne affirme avoir ciblé une unité navale utilisée par le Hezbollah pour la collecte de renseignements
Le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé sur X hier que celle-ci avait « attaqué une unité navale utilisée par le Hezbollah pour recueillir des renseignements sur les forces de l’armée israélienne depuis les côtes de Naqoura ».
« Ces activités constituent une violation des accords entre Israël et le Liban. L’armée israélienne poursuivra son action pour éliminer toute menace contre l’État d’Israël », a-t-il ajouté.
Deux membres du Hezbollah tués par l'armée israélienne hier
Le porte-parole de l'armée israélienne Avichay Adraee a affirmé hier sur X que l'armée avait tué deux membres du Hezbollah dans des frappes sur le Liban-Sud.
« L’armée israélienne a mené une attaque qui a éliminé Amer Hael Qoussaybani, chef du complexe Sinay du Hezbollah dans le sud du Liban. Lors d’un autre raid, elle a tué un membre de la force al-Radwane dans la région de Tebnine », a déclaré Avichay sur X. Selon lui, les deux individus visés étaient « impliqués dans des tentatives de reconstruction d’infrastructures terroristes du Hezbollah dans la région ».
Des tracts largués par l'armée israélienne sur Meis el-Jabal :
- Ce matin, un drone israélien a largué deux bombes sonores sur une zone au sud de Khiam (Marjeyoun).
- Des tracts israéliens ont également été largués par un drone israélien sur Meis el-Jabal (Marjeyoun). « Les propriétaires de ces biens immobiliers ont autorisé le Hezbollah à travailler dans leurs maisons. Ils ont exposé leurs familles et voisins au danger », peut-on lire sur les tracts. « Ne louez pas des maisons au Hezbollah, et ne lui permettez pas d’œuvre dans votre région. Éloignez-vous de ses membres, notamment l’unité al-Radwan », poursuit l'avertissement.
Le point sur la situation au Liban-Sud hier soir :
• Un drone israélien a survolé plusieurs localités du Sud, notamment Zahrani, les encirons de Khiam, de la banlieue sud de Beyrouth, notamment Haret Hreik et Mreijé, et du Mont-Liban, dont Baabda, Aramoun, Khaldé, Choueifate et Bchémoun, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
• Un autre drone israélien a largué des grenades incendiaires sur Jabal el-Rafi dans la région d’Iqlim al-Touffah (Nabatiyé), provoquant des incendies de forêts. Des équipes de la Défense civile sont intervenues pour les éteindre.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l’actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis le 7 octobre 2023.
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.