Des artistes femmes réunies autour du thème « Over the Rainbow »

Du 4 au 10 octobre, se tient une exposition collective à l’hôtel Bossa Nova, Sin el-Fil, intitulée « Over the Rainbow ». Plus que de l’art simplement, cette exposition est une célébration de l’optimisme et du pouvoir durable de l’espoir. L’arc-en-ciel symbolise la transition : d’un monde d’incertitude à un monde de couleurs, de renouveau et de possibilités. Cette exposition collective réunit les œuvres de 16 femmes artistes issues des six saisons d’Artists of Beirut, une plateforme dédiée à la curation, la promotion et le développement du talent créatif des femmes artistes libanaises. Fondée par Carole Ayoub et Yara Jahchan en 2020, elle rassemble aujourd’hui une communauté de 74 femmes artistes, avec plus de 20 expositions et événements artistiques organisés à ce jour.

Les participantes à l’exposition, Anna Bondavalli Ward, Zeina Chéhab, Vanessa Dammous, Karin Hantes, Maral Maniss, Lama Mansour, Ramona Mansour, Nevine Mattar, Nicole Mezher, Joana Mocachen, Joanna Raad, Aline Sawouk Kallab, Aïda Tannoury, Patricia Vivian, Zéna Yachoui, ainsi que l’invitée de la saison Karin Timmermans, explorent ce thème à travers plus de 50 œuvres. Celles-ci se déclinent en une variété de médiums et de techniques, notamment la peinture, la sculpture, le collage, la photographie, l’art numérique, la céramique et l’art du recyclage.

Dans le cadre de l’exposition, deux ateliers interactifs seront proposés au public : un de peinture avec Zéna Yachoui, le lundi 6 octobre de 15h à 16h, et un autre de collage avec Patricia Vivian, le mercredi 8 octobre de 15h à 16h.