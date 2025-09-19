Reçu par Guterres, Raggi s'inquiète de l’intention israélienne d’élargir la zone tampon

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi a été reçu vendredi par le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, au siège de l’ONU à New York.

M. Guterres a réitéré « le soutien des Nations unies au Liban », estimant que « la prorogation d’un an du mandat de la Finul était la meilleure option possible ». Le mandat des Casques bleus au Liban-Sud a été prorogé d’un an une dernière fois le 28 août dernier, malgré les réticences israéliennes et américaines, avant leur retrait.

Pour sa part, M. Raggi a réclamé « une pression de la communauté internationale en vue d’un retrait des forces israéliennes du Liban, et l’arrêt de ses agressions ». Il s'est dit inquiet « de ce qu’on lit dans certains rapports qui font état d’une intention israélienne d’agrandir la zone tampon tout au long des frontières avec le Liban ». Les forces israéliennes ont maintenu leur présence en plusieurs points le long de la frontière, malgré l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024 qui avait mis fin à plus d’un an de conflit avec le Hezbollah. Leurs attaques en territoire libanais restent quotidiennes.

Le ministre des AE a également fait valoir la nécessité de trouver une nouvelle formule qui prendrait la place de la Finul, après son retrait fin 2027.