Moyen-Orient - ÉCLAIRAGE

Le soutien tacite de Washington à l’annexion israélienne de la Cisjordanie

Alors que plusieurs capitales européennes préparent la reconnaissance d’un État palestinien à l’ONU, l’administration Trump temporise et laisse l’État hébreu avancer sur le terrain.Alors que plusieurs capitales européennes préparent la reconnaissance d’un État palestinien à l’ONU, l’administration Trump temporise et laisse l’Etat Hebreu avancer sur le terrain.

L'OLJ / Par Dany MOUDALLAL, le 20 septembre 2025 à 00h00

Le soutien tacite de Washington à l’annexion israélienne de la Cisjordanie

L'ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee, le secrétaire d'État Marco Rubio et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visitent le Mur occidental, le lieu de prière le plus sacré du judaïsme, dans la vieille ville de Jérusalem, le 14 septembre 2025. (Photo : Nathan Howard / POOL / AFP)

Depuis son retour à la Maison-Blanche, l’administration Trump s’est gardée de toute déclaration claire sur le sort de la Cisjordanie, laissant planer un flou alors que les événements sur le terrain s’accélèrent. Israël, de son côté, poursuit ce que nombre d’observateurs décrivent comme une annexion lente et progressive du territoire occupé, tandis que l’attention internationale reste braquée sur la guerre dévastatrice à Gaza, en Syrie et, plus récemment, la frappe israélienne au Qatar. L’enjeu est désormais crucial : à l’heure où plusieurs États européens, avec le soutien de l’Arabie saoudite, s’apprêtent à reconnaître officiellement un État palestinien lors d’un sommet au siege de l’ONU a New York le 22 septembre, Washington est confronté à un choix décisif : consentir tacitement à une formalisation de l’annexion israélienne ou...
