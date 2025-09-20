Le soutien tacite de Washington à l’annexion israélienne de la Cisjordanie

Depuis son retour à la Maison-Blanche, l’administration Trump s’est gardée de toute déclaration claire sur le sort de la Cisjordanie, laissant planer un flou alors que les événements sur le terrain s’accélèrent. Israël, de son côté, poursuit ce que nombre d’observateurs décrivent comme une annexion lente et progressive du territoire occupé, tandis que l’attention internationale reste braquée sur la guerre dévastatrice à Gaza, en Syrie et, plus récemment, la frappe israélienne au Qatar. L’enjeu est désormais crucial : à l’heure où plusieurs États européens, avec le soutien de l’Arabie saoudite, s’apprêtent à reconnaître officiellement un État palestinien lors d’un sommet au siege de l’ONU a New York le 22 septembre, Washington est confronté à un choix décisif : consentir tacitement à une...

