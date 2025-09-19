Amer Bsat examine à Bagdad la relance de l’accord de zone économique libre

Le ministre de l'Économie Amer Bsat s'est réuni jeudi à Bagdad avec le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, avec qui il a discuté de l’activation de l’accord de zone économique libre signé entre le Liban et l’Irak en 2002 mais jamais appliqué, selon un communiqué du ministère publié vendredi.

En visite à Bagdad pour présider la délégation libanaise à la deuxième session de la commission mixte libano-irakienne, le ministre a réaffirmé devant le chef du gouvernement irakien « la profondeur des relations fraternelles » entre les deux pays et exprimé « la gratitude du Liban pour les positions constantes et le soutien continu de Bagdad dans les circonstances les plus difficiles ».

Les discussions entre MM. Bsat et al-Soudani ont porté sur l’activation de l’accord de zone économique libre signé en 2002 mais jamais appliqué, jugé essentiel pour dynamiser les échanges commerciaux et les investissements.

Les deux hommes ont également abordé le mode d’acheminement de la donation irakienne de blé, appelant à accélérer sa livraison pour en garantir la fluidité. Ils ont évoqué la poursuite du programme « pétrole contre biens et services » via une formule de paiement pratique, ainsi que la facilitation du séjour des hommes d’affaires libanais en Irak grâce à l’octroi de visas à entrées multiples, afin de développer les investissements et élargir les partenariats bilatéraux.

La deuxième session de la commission mixte libano-irakienne a débouché jeudi sur la conclusion de plus de huit accords entre les deux pays, portant principalement sur l’économie et la justice, et posant les bases d’une coopération stratégique plus large.

L’Irak, où s'étaient réfugiés nombre de Libanais ayant fui les bombardements israéliens pendant la guerre contre le Hezbollah, coopère déjà avec le Liban dans le domaine de l’énergie, notamment grâce à un accord sur la fourniture de carburant à Électricité du Liban.