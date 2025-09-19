Massive Attack refuse d'être streamé en Israël et veut quitter Spotify

Le groupe britannique Massive Attack a annoncé sur Instagram refuser d'être streamé en Israël en raison de la guerre à Gaza et vouloir quitter la plateforme de musique en ligne Spotify à cause « d'investissements » de son PDG dans une société d'armement.

« Massive Attack a adressé une requête formelle à notre label (Universal Music Group) afin que notre musique soit retirée de tous les services de streaming (...) sur le territoire d'Israël », indique le groupe, très engagé dans la défense des Palestiniens, dans un post publié jeudi.

Massive Attack précise inscrire son action dans le cadre du mouvement « No Music for Genocide » qui assure regrouper 400 artistes et labels appelant au boycott culturel d'Israël.

Dans le même post, le groupe-phare du trip-hop dans les années 90 annonce également avoir demandé à son label que sa musique « soit retirée des services de streaming de Spotify dans tous les pays ».

Massive Attack justifie cette décision par les « importants investissements » du fondateur de Spotify, Daniel Ek, dans une société spécialisée dans l'intelligence artificielle militaire et les drones de combat.

« Le fardeau économique placé depuis longtemps (par Spotify, ndlr) sur les artistes est désormais aggravé par un fardeau éthique et moral », écrit le groupe de Bristol.

Contacté par l'AFP, Spotify n'a pas souhaité faire de commentaires.

Fondateur et patron de Spotify, Daniel Ek préside la société Helsing qui fabrique des « systèmes autonomes » militaires « renforcés par l'intelligence artificielle », selon son site internet. L'entreprise a récemment démenti que ses drones soient utilisés dans « d'autres zones de conflits que l'Ukraine ».

En raison de ces investissements et de la rémunération jugée trop faible accordée aux artistes, le géant suédois du streaming est visé par une campagne en ligne d'appels au boycott.