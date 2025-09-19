Une camionnette remplie de bois coupé dans une forêt protégée saisie dans le Akkar

La direction du ministère de l’Agriculture dans le Akkar (Nord du Liban) et les gardes forestiers locaux ont saisi une camionnette chargée de bois provenant d’arbres abattus dans une forêt protégée de la région de Jurd el-Qayta, rapporte notre correspondant Michel Hallak. L’Union des municipalités locales a permis aux employés de détecter la camionnette et a été félicitée par le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani.

La saisie et l’arrestation du conducteur du véhicule se sont déroulées pendant la nuit. Notre correspondant précise que le bois a été coupé non pour en faire du charbon, mais pour être réutilisé dans la construction ou la fabrication de meubles, ce qui est interdit.

« Nous avons commencé à agir et nous ne reculerons pas. Quiconque osera porter atteinte aux arbres verra sa main coupée avant qu’il ne coupe un arbre, car cette terre est un patrimoine sacré, et nous resterons un rempart pour la protéger », a déclaré le chef de l’Union des municipalités, Mohammad Baarini.