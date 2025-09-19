Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Nord

Une camionnette remplie de bois coupé dans une forêt protégée saisie dans le Akkar


OLJ / le 19 septembre 2025 à 16h01

Une camionnette remplie de bois coupé dans une forêt protégée saisie dans le Akkar

La camionnette remplie de bois fraîchement coupé dans une forêt de l’Akkar a été saisie pendant la nuit du 18 au 19 septembre 2025. Photo relayée par notre correspondant Michel Hallak.

La direction du ministère de l’Agriculture dans le Akkar (Nord du Liban) et les gardes forestiers locaux ont saisi une camionnette chargée de bois provenant d’arbres abattus dans une forêt protégée de la région de Jurd el-Qayta, rapporte notre correspondant Michel Hallak. L’Union des municipalités locales a permis aux employés de détecter la camionnette et a été félicitée par le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani.

La saisie et l’arrestation du conducteur du véhicule se sont déroulées pendant la nuit. Notre correspondant précise que le bois a été coupé non pour en faire du charbon, mais pour être réutilisé dans la construction ou la fabrication de meubles, ce qui est interdit.

« Nous avons commencé à agir et nous ne reculerons pas. Quiconque osera porter atteinte aux arbres verra sa main coupée avant qu’il ne coupe un arbre, car cette terre est un patrimoine sacré, et nous resterons un rempart pour la protéger », a déclaré le chef de l’Union des municipalités, Mohammad Baarini.

La direction du ministère de l’Agriculture dans le Akkar (Nord du Liban) et les gardes forestiers locaux ont saisi une camionnette chargée de bois provenant d’arbres abattus dans une forêt protégée de la région de Jurd el-Qayta, rapporte notre correspondant Michel Hallak. L’Union des municipalités locales a permis aux employés de détecter la camionnette et a été félicitée par le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani.La saisie et l’arrestation du conducteur du véhicule se sont déroulées pendant la nuit. Notre correspondant précise que le bois a été coupé non pour en faire du charbon, mais pour être réutilisé dans la construction ou la fabrication de meubles, ce qui est interdit.« Nous avons commencé à agir et nous ne reculerons pas. Quiconque osera porter atteinte aux arbres verra sa main coupée avant...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés