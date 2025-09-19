Une nouvelle fosse commune découverte près de Damas renfermant plus de 100 corps

Une nouvelle fosse commune, contenant plus de 100 corps, a été découverte jeudi par les autorités syriennes, dans la région de Otayba, au sud-est de la capitale Damas, a annoncé une source au sein du ministère de l’Intérieur, citée par des médias locaux.

Selon un correspondant d’al-Jazeera s’étant rendu sur les lieux vendredi, les corps appartiennent à « des civils pris pour cible par les forces de l’ancien régime » en 2014. Ils auraient été tués alors qu’ils fuyaient les combats dans la Ghouta orientale (région périphérique de Damas), déclenchés en 2013 après la défaite des rebelles à Damas en 2012, selon le correspondant. Sur les images de la chaîne qatarie, des vêtements, des os et un crâne sont visibles.

Plusieurs médias, dont la chaîne saoudienne al-Hadath, estiment que les corps proviennent du « massacre de Otayba », s’étant produit le 26 février 2014, aux mains de forces loyalistes, et ayant fait 170 morts d’après les rapports.

Depuis la chute de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024, des dizaines de fosses communes ont été découvertes à travers le pays, mais la majorité n’ont pas encore été ouvertes. La Syrie n’a aujourd’hui ni les moyens ni les compétences pour collecter et analyser des centaines de milliers d’échantillons d’ADN.

Quelques jours après son arrivée au pouvoir, l’actuel président intérimaire Ahmad el-Chareh s’était engagé à rendre la justice à son peuple et à ne pas « laisser les atrocités commises tomber dans l’oubli ». Dans cette perspective, il a lancé un appel à l’ONU et aux ONG internationales pour qu’elles viennent en aide à Damas. Pour le moment, seuls quelques experts internationaux se sont rendus sur les fosses communes autour de la capitale syrienne pour évaluer les besoins. Des dizaines de milliers de familles sont toujours sans nouvelle de leurs proches disparus pendant la guerre civile syrienne (2011-2024), qui a fait plus de 500 000 morts, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).