La municipalité de Jezzine revient sur l’interdiction des prises de vues par drone, Ghada Ayoub se félicite

La députée de Jezzine Ghada Ayoub (Forces libanaises, FL) s’est félicitée vendredi du retrait par le conseil municipal - dominé par le Courant patriotique libre, parti chrétien rival des FL - de sa décision d’interdire les prises de vues aériennes par drones, une prérogative qui relève selon elle exclusivement de l’armée libanaise. Depuis août, elle dénonçait cette mesure comme un « abus de pouvoir ».

Selon notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah, la municipalité de Jezzine avait décidé de sa propre initiative d’interdire l’usage de drones pour filmer des événements, des festivités ou des paysages. La municipalité peut seulement organiser la procédure et recevoir l’autorisation délivrée par le renseignement militaire. Elle est finalement revenue sur sa décision initiale.

« Après deux communiqués rejetant la décision de son président qui interdisait les prises de vues aériennes, le conseil municipal de Jezzine rectifie le tir et revient au respect de la loi, se contentant d’exiger une autorisation de l’armée libanaise et des directions de l’Orientation et du Renseignement », s'est félicitée la députée. « La compétence en la matière relève exclusivement de ces deux institutions militaires, et non de la municipalité », a-t-elle poursuivi.

Ghada Ayoub, qui voit en cette interdiction préalable « un abus de pouvoir » et un « excès dans l’usage d’un droit », a cependant regretté que cette nouvelle décision « n’ait pas été publiée sur la page de la municipalité, contrairement à celle publiée précédemment par son président ». Et de conclure : « Le retour au respect de la loi et des prérogatives exclusives de l’armée et de ses directions de l’Orientation et du Renseignement demeure la seule garantie pour préserver les droits et les libertés publiques, ainsi que pour protéger l’intérêt national suprême ».