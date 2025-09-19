Un couple de Britanniques remis en liberté

Un couple de Britanniques détenus depuis plusieurs mois en Afghanistan a été remis en liberté, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable au courant de leur libération.

« Barbie et Peter Reynolds sont sortis sain et saufs de leur détention en Afghanistan à la suite d'une médiation du Qatar. Les Qataris ont négocié pendant plusieurs mois avec les autorités afghanes, en étroite collaboration avec le gouvernement britannique », a affirmé cette source sous couvert d'anonymat.

Les autorités talibanes à Kaboul ont confirmé leur libération.

