L'Iran dit avoir fait une proposition « équitable » pour éviter un rétablissement des sanctions


AFP / le 19 septembre 2025 à 10h40

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ainsi que le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, au Caire (Égypte), le 9 septembre 2025. Photo Reuters/ Mohamed Abd El Ghany.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dit vendredi avoir soumis aux puissances européennes une proposition « équitable et équilibrée » sur le dossier nucléaire pour empêcher le rétablissement de sanctions de l'ONU contre la République islamique.

L'Iran « présente une proposition créative, équitable et équilibrée, qui répond aux préoccupations légitimes et est mutuellement bénéfique », a écrit M. Araghchi sur X.

