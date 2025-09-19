L’ordre de Malte Liban couronne ses champions

Pour la troisième année consécutive, près de 500 enfants, âgés de 6 à 15 ans, ont participé au grand événement sportif organisé par l’ordre de Malte Liban (OML), et dont la finale des tournois de football et de basket-ball s’est tenue sur les terrains du Collège Notre-Dame de Jamhour.

Ce programme réunit des enfants qui viennent des différentes régions du Liban, notamment les zones où se situent les neuf centres médico-sociaux de l’OML (Qobayat, Barqa, Khaldiyé, Aïn el-Remmané, Zouk Mikaël, Yaroun, Siddiqine, Roum et Kefraya), ainsi que des six unités médicales mobiles sillonnant les régions du Akkar, du Chouf, de la Békaa-Ouest, du Liban-Nord, de la Békaa-Nord et du Sud, où les matchs ont été supervisés par des arbitres professionnels mandatés par la Beirut Football Academy (BFA).

Ce projet sportif, lancé en 2022, poursuit avec succès son chemin, malgré les circonstances exceptionnelles de l’année dernière qui n’ont permis que les entraînements préparatoires, la finale n’ayant pu se tenir en raison de la guerre. Le programme a rencontré dès sa première édition un succès remarquable, illustré par une participation croissante et par l’enthousiasme des parents, qui saluent cette initiative pour le soutien qu’elle apporte aux enfants, le plaisir qu’elle leur procure, le développement de leurs capacités physiques et intellectuelles, ainsi que le renforcement de leur confiance en eux.

Ce programme, soutenu par la principauté de Monaco avec la contribution de l’ambassade de France au Liban, est devenu un refuge et un espace sécurisé pour les enfants de toutes confessions, leur permettant de développer leurs compétences, de concourir dans un esprit de camaraderie, d’apprendre et de créer de nouvelles amitiés. Il contribue également à forger leur personnalité dans un environnement sain et bienveillant, en inculquant l’ambition de se dépasser, tout en encourageant l’esprit de collaboration pour atteindre des objectifs communs.

L’OML a également enrichi le programme d’un volet santé, complémentaire à l’activité sportive. Tous les jeunes participants ont ainsi bénéficié d’un suivi médical gratuit avec un pédiatre, ainsi que des services offerts par les centres médico-sociaux de l’organisation.

La cérémonie finale a rassemblé plus de 1 000 personnes, enfants, parents, entraîneurs, travailleurs sociaux, directeurs de centre, employés et bénévoles confondus, venant de tout le pays, unis par l’amour du sport et le bien-être des enfants. Et c’est dans une ambiance de dynamisme, de compétition saine et de joie collective que la directrice exécutive de l’OML Lélia el-Khazen Mallat – après avoir remercié les différents sponsors qui ont permis la réalisation de ce projet –

a remis, avec le sportif et aventurier libanais Maxime Chaaya, présent pour la seconde année pour motiver les équipes, les trophées aux gagnants. C’est à regret que les petits sportifs se sont séparés, tout fiers de leurs médailles, distribuées à tous les participants en récompense pour leurs efforts et leur persévérance, et impatients de réitérer cette enrichissante expérience l’année prochaine.