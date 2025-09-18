Menu
Israël affirme qu'un drone en provenance de l'est a frappé Eilat

AFP / le 18 septembre 2025 à 21h33

L'armée israélienne a annoncé jeudi qu'un drone venu de l'est avait frappé la ville portuaire d'Eilat, sur la mer Rouge. 

L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat et la police israélienne a fait état d'aucune victime. 

La police a indiqué avoir sécurisé le site de l'impact et précisé que ses démineurs travaillaient à identifier l'engin. 

Les médias israéliens ont diffusé des images montrant que le drone avait percuté l'entrée d'un hôtel. 

L'armée a ajouté que l'aviation israélienne avait intercepté un deuxième drone approchant également depuis l'est. 

L'incident survient à quelques jours du Nouvel An juif, période où de nombreuses familles israéliennes se rendent à Eilat, dans le sud du pays, pour les célébrations. 

© Agence France-Presse


