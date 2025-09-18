Menu
Dernières Infos

L'armée israélienne dit mener des frappes dans le sud du Liban

AFP / le 18 septembre 2025 à 18h05

L'armée israélienne a déclaré jeudi qu'elle menait des frappes sur des cibles du mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban, peu après avoir sommé les habitants de plusieurs communes de la région d'évacuer. 

"Les FDI (armée israélienne) ont commencé à mener des frappes sur des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

glp/jd/vl/hme

© Agence France-Presse


