L'armée israélienne dit mener des frappes dans le sud du Liban

L'armée israélienne a déclaré jeudi qu'elle menait des frappes sur des cibles du mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban, peu après avoir sommé les habitants de plusieurs communes de la région d'évacuer.

"Les FDI (armée israélienne) ont commencé à mener des frappes sur des cibles militaires du Hezbollah dans le sud du Liban", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

glp/jd/vl/hme

© Agence France-Presse