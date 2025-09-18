Commémoration de Nasrallah-Safieddine : le cheikh Ali el-Khatib convié à un rassemblement religieux

Le comité préparatoire chargé de la commémoration du premier anniversaire de la mort de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de son successeur attitré et éphémère Hachem Safieddine, a invité jeudi le vice-président du Conseil supérieur chiite (CSC), le cheikh Ali el-Khatib, à participer à un rassemblement religieux prévu le 2 octobre prochain.

Ali el-Khatib a reçu jeudi après-midi une délégation du comité préparatoire au siège du CSC, à Hazmieh (banlieue de Beyrouth), qui lui a remis une invitation à participer à un rassemblement religieux et national prévu le 2 octobre, dont le lieu reste à déterminer, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

La délégation comprenait les cheikh Naji Hamadé, Maher Mezher, Ali Touba et Hussein Ghabris.

À l’issue de la réunion, le cheikh Mezher a précisé que ce rassemblement regroupera des responsables religieux sunnites, chiites, druzes, chrétiens et alaouites. « À travers cette rencontre, nous avons souligné que la résistance demeurera, que ses armes, si Dieu le veut, resteront, et que les divergences au Liban ne portent pas atteinte à son unité », a-t-il ajouté.

Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine ont été tués respectivement les 27 septembre et 3 octobre 2024 dans des frappes israéliennes sur la banlieue sud de la capitale. Ces attaques étaient survenues quelques jours après que le conflit, déclenché en octobre 2023 entre Israël et la formation pro-iranienne dans le sillage de la guerre à Gaza, ne se transforme en une guerre ouverte et dévastatrice au Liban.

Le cheikh Hamadé a affirmé, de son côté, que ce rassemblement « unira tous les Libanais et toutes les communautés dans la direction de l’unité nationale, à travers la vision des deux dirigeants martyrs ».

Le responsable du bureau des médias du Hezbollah, Ali Daher, avait indiqué que la commémoration débutera le 25 septembre et s’étendra jusqu’au 12 octobre. Le 25 septembre, le rocher de Raouché, dans la partie ouest de Beyrouth, « sera illuminé aux couleurs et à l'image des deux secrétaires généraux martyrs, entre 17h et 19h », a-t-il expliqué, en plus « d’activités maritimes » qui s'y dérouleront en même temps. Youssef Zein, porte-parole du parti, avait indiqué à L'Orient-Le Jour que «les autorités compétentes (du parti) font le suivi avec les instances officielles pour régulariser la situation et obtenir les autorisations légales».

Par ailleurs, un festival de courts-métrages produit par le Sonar Media Center doit être lancé jeudi à 17 heures, dans le cadre des commémorations de la mort de Nasrallah.