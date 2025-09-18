Des dizaines de milliers de personnes dans les rues contre « l'austérité »

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de France jeudi, lors d'une journée de grèves et manifestations à l'appel des syndicats pour peser sur les choix budgétaires du Premier ministre, nommé la semaine dernière en pleine crise politique.

C'est la deuxième journée de mobilisation en huit jours, après celle du mouvement « Bloquons tout » le 10 septembre, lancé sur les réseaux sociaux, qui a mobilisé 200.000 personnes selon les autorités. Jeudi à la mi-journée, 253 actions et 76.500 manifestants avaient été recensées par les autorités, qui ont dit la veille attendre jusqu'à 900.000 manifestants dans tout le pays, une affluence similaire à celles des grandes mobilisations contre la réforme des retraites en 2023.

Cette journée est « déjà un succès » pour la cheffe du syndicat CGT, Sophie Binet, dont l'alter ego à la CFDT Marylise Léon a qualifié le mouvement d' »avertissement très clair » au nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. La plus importante manifestation, à Paris, s'est élancée peu après 14H00 (12H00 GMT). De premiers défilés ont émaillés d'incidents, notamment à Nantes (ouest) et Lyon (est). Environ 80.000 policiers et gendarmes ont été déployés à travers le pays.





« On en a marre »

Cette journée d'action intervient dix jours après la nomination d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, confronté au même défi que son prédécesseur, François Bayrou : proposer un budget permettant de réduire le déficit des comptes de la nation (114% du PIB).

La mobilisation s'oppose aux mesures budgétaires (coupes dans le service public, réforme de l'assurance chômage, gel des prestations sociales...) envisagées dans un plan d'économies de 44 milliards d'euros défendu par M. Bayrou. Et qui ont valu à son gouvernement, alliant le centre droit et la droite, d'être renversé par les députés le 8 septembre.

« Mes grand-parents et mes parents se sont battus pour la sécurité sociale et les congés payés, je reprends le combat pour mes enfants et ma petite-fille », explique Bruno Cavelier, plombier chauffagiste à la retraite, présent dans une manifestation à Lyon (est).

« On en a marre, on en a ras-le-bol d'être taxés à gogo » et d'avoir « des difficultés à finir nos fins de mois » dès « le 15 du mois », confie Samuel Gaillard, 58 ans, un chauffeur de camion-poubelles de 58 ans, près de Lille.

Sur le terrain, la situation était perturbée notamment dans les transports parisiens, avec une circulation restreinte aux heures de pointe, mais relativement fluide sur le reste du territoire.





« C'est lui le chaos »

Un tiers d'enseignants étaient en grève dans les écoles. Des blocages partiels ou fermes de quelques dizaines de lycées ont été enregistrés. Les pharmaciens se sont également mobilisés pour dénoncer la réduction des remises commerciales sur les médicaments génériques. Selon le syndicat de pharmaciens FSPF, environ 18.000 pharmacies sont fermées sur 20.000.

Sébastien Lecornu - troisième Premier ministre du président Emmanuel Macron depuis qu'il a dissous l'Assemblée nationale en juin 2024, le cinquième depuis sa réélection en 2022 - a promis des « ruptures » sur le fond et la forme, mais sans rien dévoiler.

Puis il a entamé une série de consultations avec les partis politiques avant de composer un gouvernement et présenter son programme, en vue de boucler dès que possible un projet de budget pour 2026.

Il a également reçu quasiment tous les syndicats, qui n'en ont pas moins maintenu leur mot d'ordre unitaire, espérant une mobilisation similaire à celles de 2023 contre la réforme des retraites qui avait régulièrement réuni un million de manifestants, avec un pic à 1,4 million.

Le chef de file de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, présent dans la manifestation de Marseille, a réclamé à nouveau le départ d'Emmanuel Macron : « Le président, c'est lui le chaos, et tout ce qu'il y a eu en ce moment est le résultat de son action à lui, pas la mienne », a-t-il déclaré.