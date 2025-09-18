Geagea attribue les nouveaux incidents visant la Finul au Liban-Sud à la faiblesse de l’État

Le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, a condamné dans un message sur X les personnes qui ont brièvement bloqué mercredi le passage d’une patrouille de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) dans deux localités du Liban-Sud, ainsi que celles impliquées dans des incidents similaires survenus récemment. Il a également reproché aux forces de sécurité libanaises de ne pas avoir sévi contre les responsables, considérant que cette « hésitation » favorise la répétition de ce type d'incident. Le chef des FL en a profité pour formuler des critiques plus larges à l’encontre du manque de détermination du gouvernement à faire respecter son autorité par les dirigeants du Hezbollah.

« Ces derniers jours, de nouvelles attaques ont visé les forces de maintien de la paix dans le Sud, après des incidents similaires survenus au cours des derniers mois, et ce malgré l’affirmation du gouvernement qu’il ne fallait pas s’en prendre à ces forces », a dénoncé Samir Geagea.

« La répétition de ces attaques montre que les forces de sécurité ne traitent pas ces faits avec le sérieux nécessaire. Sinon, comment expliquer leur persistance si les forces de sécurité avaient réellement accompli leur devoir et assumé leurs responsabilités en arrêtant tous ceux qui ont agressé ces forces ? », s’est-il interrogé. « Comment les pays du monde entier pourraient-ils traiter l’État libanais avec sérieux alors qu’ils constatent clairement qu’après neuf mois du nouveau mandat présidentiel et huit mois de gouvernement, le pouvoir au Liban demeure hésitant et lent ? », a-t-il encore lancé.

Critiques des déclarations du Hezbollah

« Ce qui s’est produit au cours de ces deux derniers mois soulève de grandes interrogations quant à la trajectoire de ce nouvel État : des déclarations claires et franches de différents responsables du Hezbollah, qui, avec une grande arrogance, relèguent les décisions du gouvernement libanais aux oubliettes ; à l’annonce publique du parti qu’il reconstruit sa force militaire en dépit des décisions gouvernementales ; jusqu’aux atteintes aux biens publics et aux forces de maintien de la paix », s’est encore désolé le leader chrétien, qui compte parmi les plus farouches opposants au parti chiite.

Une déclaration qui semble autant faire référence au fait que le gouvernement soit revenu sur sa décision initialement prise début août d’essayer de finaliser le désarmement de la milice chiite avant la fin de l’année — face à la volte-face du tandem chiite Amal-Hezbollah — qu’aux récentes déclarations faites mercredi par le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem. Mercredi, lors de la commémoration organisée par le Hezbollah pour le premier anniversaire de la sanglante attaque des bipeurs, Naïm Kassem a estimé qu’Israël avait échoué dans sa tentative d’« anéantir [leurs] capacités » et de les « faire sortir de la bataille ».

« Tout cela impose au pouvoir d’assumer ses responsabilités envers l’écrasante majorité des Libanais, qui aspirent à vivre sous l’autorité d’un véritable État, en imposant sa présence sur le terrain comme le ferait tout État normal et stable », a conclu Samir Geagea.

Mercredi, des habitants de Zrariyé (Saïda) avaient brièvement bloqué en matinée le passage d'une patrouille de la Finul qui traversait la localité sans escorte de l'armée libanaise. Des hommes avaient intercepté la patrouille pendant une dizaine de minutes, avant que d’autres n’interviennent et ne lui permettent de poursuivre son chemin. Une scène similaire s'est déroulée à Jebchit (Nabatiyé)