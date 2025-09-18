Les principales annonces économiques

Les entreprises britanniques et surtout américaines ont annoncé des dizaines de milliards d'investissements des deux côtés de l'Atlantique à l'occasion de la visite de Donald Trump au Royaume-Uni.

Londres évoque un total de 150 milliards de livres (173 milliards d'euros), mêlant des fonds réellement engagés et des promesses d’investissement sur plusieurs années, dévoilés en bloc pendant la visite.

Des chiffres impressionnants, que le gouvernement britannique de Keir Starmer, fragilisé sur le plan économique et en pleine crise politique, cherche à mettre en avant, mais qu'il faut aussi parfois relativiser.

Voici les principales annonces.

Tapis rouge à la tech US

Microsoft va injecter 30 milliards de dollars (25 milliards d'euros) sur quatre ans au Royaume-Uni, dont la moitié dans le cloud (informatique à distance) et l'intelligence artificielle, ce qui inclut la construction du « plus grand supercalculateur du pays ».

Google engage lui 5 milliards de livres (5,8 milliards d'euros) sur deux ans, notamment dans un centre de données et pour sa recherche et développement dans le pays, dont Google DeepMind, son laboratoire d'IA.

Le britannique Nscale, le pionnier américain de l'IA générative OpenAI et son compatriote Nvidia, champion des semi-conducteurs, vont développer dans le nord-est de l'Angleterre des infrastructures et des capacités de grande envergure liées à l'IA.

Cette déclinaison du programme d'investissement international Stargate, baptisée Stargate UK, fait suite aux projets existants au Texas, aux Emirats arabes unis et en Norvège.

Ces annonces rutilantes, qui « témoignent de la puissance économique » du Royaume-Uni, selon Keir Starmer, seront formalisées jeudi dans un « accord technologique » aux contours encore flous, destiné à doper la coopération entre les deux pays.

Mais pour Nick Clegg, ex-vice-Premier ministre britannique et ancien responsable chez Meta (jusqu'en janvier dernier), le Royaume-Uni, devenu un « état vassal sur le plan technologique », se contente « essentiellement de récupérer les miettes de la Silicon Valley ».

« Ces entreprises ont de toute façon besoin de ces infrastructures » et « construisent des centres de données partout dans le monde », insiste-t-il dans des propos rapportés par le Guardian. « Tout cela n'est qu'à sens unique. »

Une meilleure collaboration nucléaire

Londres et Washington promettent d'accélérer les délais d'autorisation et de validation des projets nucléaires entre les deux pays et de renforcer les programmes expérimentaux sur la prometteuse technologie de la fusion.

La pluie de milliards de Blackstone

Le fonds d'investissement américain Blackstone, qui gère 1.200 milliards de dollars d'actifs (1.000 milliards d'euros), promet d'investir 90 milliards de livres (104 milliards d'euros) au Royaume-Uni sur dix ans.

Un montant spectaculaire, mais à nuancer dans la mesure où il s'agit d'une promesse à très long terme d'un organisme dont la nature même est de jongler avec les milliards. Aucune précision n'est en outre donnée sur les secteurs visés, ni sur la forme des investissements à venir.

Davantage d'achats made in America

Le gouvernement britannique, qui dit dépenser environ 10 milliards de livres (11,5 milliards d'euros) chaque année auprès d'entreprises américaines, s'est engagé à faire progresser ce chiffre à 12 milliards de livres (13,8 milliards d'euros) par an sur cinq ans.

Il s'agit d'une augmentation de 20% --60 milliards de dépenses contre 50-- essentiellement dans la défense et la technologie.

30 milliards de GSK pour apaiser Trump

Principale annonce d'une entreprise britannique vers les États-Unis, le laboratoire pharmaceutique GSK a promis 30 milliards de dollars (environ 25 milliards d'euros) sur cinq ans outre-Atlantique.

Une annonce qui intervient au moment où les entreprises pharmaceutiques font face aux pressions du président américain, qui veut les pousser à investir et produire dans son pays --même si une partie de cet argent était déjà fléchée vers les Etats-Unis, selon Steve Clayton, analyste chez Hargreaves Lansdown.

GSK rejoint ainsi les autres géants du secteur, dont son compatriote AstraZeneca, qui ont amorcé ces derniers mois un mouvement d'investissement et de relocalisation de la production aux États-Unis.

Une dynamique qui nourrit aussi, en parallèle, les craintes d'une perte d'attractivité du Royaume-Uni.