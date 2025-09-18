Des diplomates américains chargés de la Syrie évincés

Certains des diplomates américains les plus hauts placés sur le dossier syrien ont été brusquement démis de leurs fonctions ces derniers jours, selon cinq sources au fait des développements. Un remaniement qui intervient alors que Washington cherche à intégrer ses alliés kurdes syriens à l'administration centrale de Damas. Les diplomates de la Syrian Regional Platform (SRP) - équivalent à la mission américaine pour le pays depuis la fermeture de l'ambassade en 2012 - relevaient tous de Tom Barrack, l'envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, conseiller et ami de longue date du président Donald Trump. Nommé en mai, M. Barrack a été le fer de lance d'un changement de la politique régionale américaine, soutenant un État syrien unifié sous la présidence d'Ahmad el-Chareh, le leader islamiste qui a pris le pouvoir à la suite d'une avancée militaire éclair à la fin de l'année dernière.

Une source diplomatique américaine a déclaré à Reuters qu'une « poignée » d'employés de la SRP avaient été informés que leur mission prenait fin dans le cadre d'une réorganisation de l'équipe. Cette personne a ajouté que ces départs n'auraient aucun impact sur la politique américaine en Syrie, ajoutant que la décision de les renvoyer n'était pas motivée par des divergences politiques entre le personnel et M. Barrack ou la Maison-Blanche. Les cinq sources, qui comptent notamment deux diplomates occidentaux et deux personnes basées aux États-Unis, ont déclaré que ces mesures étaient soudaines, involontaires et avaient été prises vers la fin de la semaine dernière. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier la raison officielle invoquée derrière ces mesures. Un responsable du département d'État a de son côté indiqué qu'il ne commentait pas « les décisions relatives au personnel ou les réorganisations administratives », ajoutant : « Le personnel clé travaillant sur les questions relatives à la Syrie continue d'opérer de plusieurs endroits. » Si le siège du SRP se trouve au consulat américain à Istanbul, il dispose de bureaux ailleurs dans la région.

Les Etats-Unis veulent pousser les FDS vers Damas

Un diplomate occidental a néanmoins affirmé que le limogeage des diplomates américains était en partie motivé par une « divergence » de vues entre les membres du personnel et M. Barrack sur la question des Forces démocratiques syriennes (FDS) et de M. Chareh, sans donner plus de détails. Tom Barrack exhorte les FDS, menées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis, à agir plus rapidement pour ratifier l'accord conclu en mars avec Ahmad el-Chareh afin de placer les zones qu'elles contrôlent sous l'autorité de l'État et à s'intégrer dans les forces de sécurité nationales.

Certains dirigeants des FDS, qui ont combattu aux côtés des États-Unis contre le groupe État islamique sous le régime du président déchu Bachar el-Assad, ont résisté à la pression américaine visant à les intégrer dans les forces de sécurité nationales, notamment compte tenu des nombreuses flambées de violence qui ont éclaté ces derniers mois à travers la Syrie. Toujours engagées dans des escarmouches sporadiques avec les forces syriennes et turques dans le nord-est du pays, les FDS continuent de militer pour un gouvernement moins centralisé pour l'ère post-Assad, dans lequel elles conserveraient l'autonomie acquise durant la guerre civile syrienne. Mardi 16 septembre, après avoir supervisé à Damas la signature par le ministre syrien des Affaires étrangères d'une feuille de route visant à résoudre l'impasse avec la minorité druze à Soueida, Tom Barrack a déclaré sur X que le plan soutiendrait « l'égalité des droits et le partage des obligations pour tous ».

Cet article est une traduction d'une dépêche de l'agence Reuters.