Donald Trump a désigné mercredi commme organisation « terroriste » le mouvement « Antifa », qui rassemble des groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme, une semaine après l'assassinat du militant ultraconservateur Charlie Kirk.

« J'ai le plaisir d'informer nos nombreux patriotes américains que je désigne +ANTIFA+, UNE CATASTROPHE DE LA GAUCHE RADICALE, MALADE ET DANGEREUSE, COMME ORGANISATION TERRORISTE », a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social, usant de majuscules comme à son habitude.

« Je recommanderai également avec force que les personnes finançant +ANTIFA+ fassent l'objet d'une enquête approfondie, conformément aux normes et pratiques juridiques les plus strictes », a également déclaré Donald Trump, actuellement au Royaume-Uni pour une visite d'État.

En 2020, au cours de son premier mandat, Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité de désigner le mouvement comme organisation « terroriste ». Les Etats-Unis étaient alors secoués par des manifestations parfois violentes, suite à la mort de George Floyd, un Afro-Américain étouffé par un policier blanc à Minneapolis.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement détaillé la mise en place de cette désignation. Les États-Unis n'ont à ce jour aucune liste d'« organisations terroristes nationales ».

Le mouvement Antifa s'apparente davantage à une mouvance qu'à un groupe organisé. Dépourvu de dirigeants, comme d'une structure formelle, il désigne plutôt des groupes informels fonctionnant de façon indépendante, selon l'historien américain Mark Bray, auteur d'un livre de référence sur le sujet.

« Pas un groupe, une idéologie »

Tout en reconnaissant que la mouvance représentait un sujet de préoccupation pour l'ordre public, l'ancien directeur du FBI, Chris Wray estimait en 2020 qu'elle n'était « pas un groupe ou une organisation, mais une idéologie ».

Ses membres, souvent entièrement vêtus de noir, dénoncent le racisme, les valeurs d'extrême droite et ce qu'ils considèrent comme du fascisme, et estiment que des actions violentes sont parfois justifiées.

Le mouvement Antifa est apparu aux Etats-Unis après l'élection de Donald Trump en 2016, notamment après une manifestation d'extrême droite à Charlottesville (Virginie), en août 2017. Une voiture avait percuté un groupe de militants antiracistes venus tenir tête aux groupsucules d'extrême droite.

Une personne avait été tuée et une vingtaine d'autres blessées.

En début de semaine, la Maison Blanche avait annoncé son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de « terrorisme intérieur » de gauche, après l'assassinat de Charlie Kirk.

Tyler Robinson, le suspect principal de cet assassinat, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d'« extrême gauche ». Il avait dénoncé auprès de ses proches la « haine » véhiculée selon lui par M. Kirk et utilisé des munitions gravées d'inscription à tonalité antifasciste.

Il a été formellement inculpé mardi par les autorités qui ont requis la peine capitale contre lui.

Figure de la droite américaine âgée de 31 ans, Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump auprès de la jeunesse et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille.