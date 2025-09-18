Netanyahu affirme que le Qatar pourrait « avoir financé les rumeurs » liant Israël à l’assassinat de Charlie Kirk

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé jeudi que le Qatar pourrait avoir « financé des rumeurs » qui lient Israël à l’assassinat de Charlie Kirk, activiste et influenceur américain d’extrême droite et proche du président Donald Trump, tué le 10 septembre d’une balle dans le cou alors qu’il tenait un échange avec des étudiants dans l’Utah. Ces accusations interviennent plus d’une semaine après des bombardements israéliens inédits sur la capitale qatarie, contre des dirigeants du Hamas palestinien.

Dans une vidéo de deux minutes publiée sur son compte X, Benjamin Netanyahu rejette le « mensonge monstrueux » selon lequel Israël aurait « quelque chose à voir avec le meurtre horrible de Charlie Kirk ».

Quand Netanyahu cite Goebbels

« C’est insensé. C’est faux. C’est scandaleux », martèle le Premier ministre israélien, dans l’enregistrement. Ouvrant son propos par une citation attribuée à Joseph Goebbels, ministre nazi de la Propagande, selon laquelle « plus le mensonge est gros, plus il se répand rapidement », Benjamin Netanyahu poursuit sa prise de parole en affirmant, sans toutefois fournir de preuves, que les rumeurs liant Israël à l’assassinat de Charlie Kirk pourraient être financées par le Qatar. « Aujourd’hui, certains colportent ces rumeurs répugnantes. Peut-être par obsession. Peut-être avec le financement du Qatar », dit-il ainsi.

Concluant sa vidéo en rendant hommage à l’influenceur d’extrême droite, « talent unique en son genre » qui « défendait notre civilisation judéo-chrétienne commune » et qui « aimait Israël et le peuple juif », Benjamin Netanyahu a enfin qualifié Charlie Kirk de « grand homme » qui « mérite l’honneur, pas les mensonges ».

Alors qu’il continue de bombarder Gaza et le Liban depuis le 7 octobre 2023, suite à l’attaque du Hamas contre son territoire, Israël a mené des frappes inédites le 9 septembre contre Doha, visant des responsables politiques du Hamas résidant dans la capitale qatarie. En réaction, un sommet arabo-islamique extraordinaire s’est tenu le 15 septembre au Qatar, condamnant l’attaque israélienne et appelant tous les pays arabes à « revoir » leurs liens diplomatiques avec l’État hébreu. Le lendemain, Benjamin Netanyahu a affirmé lors d’une conférence de presse que le Qatar « est lié au Hamas, héberge le Hamas, finance le Hamas », estimant ainsi que l’attaque israélienne menée à Doha « était entièrement justifiée ».