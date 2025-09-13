Les dessous des frappes israéliennes à Doha

Au moment où le monde arabo-musulman prépare une réaction commune, avec un sommet d’urgence organisé à Doha dimanche et lundi, des détails émergent sur l’attaque de l’État hébreu sur la capitale qatarie visant des responsables du Hamas mardi 9 septembre. Sans répondre néanmoins à toutes les questions en suspens. L’Orient-Le Jour fait le point.Comment l’opération s’est-elle déroulée ?Mardi après-midi, après 16h (heure locale), des explosions se font entendre, touchant un bâtiment résidentiel près du quartier de West Bay Lagoon, au nord de la capitale qatarie, selon une analyse vidéo de la BBC. S’exprimant devant le Conseil de sécurité de l’ONU jeudi soir, le Premier ministre Mohammad ben Abdulrahman ben Jassim al-Thani a précisé que la zone résidentielle avait été désignée pour accueillir...

