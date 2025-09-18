La Syrie et Israël vont conclure des accords avant la fin de l'année, selon une source au ministère syrien des Affaires étrangères

La Syrie et Israël, techniquement en état de guerre, vont conclure « plusieurs accords » de sécurité d'ici la fin de l'année, a déclaré jeudi à l'AFP une source au ministère des Affaires étrangères à Damas.

« Il y a des progrès dans les négociations avec Israël. Il y aura plusieurs accords avant la fin de l'année, en premier lieu des accords militaires et de sécurité », a précisé cette source qui a requis l'anonymat.



