Dernières Infos - Syrie/Israël

La Syrie et Israël vont conclure des accords avant la fin de l'année, selon une source au ministère syrien des Affaires étrangères

AFP / le 18 septembre 2025 à 11h44

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shaibani (C), observe tandis que l’envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack, se prépare à signer un accord à Damas, le 16 septembre 2025. Photo AFP/ LOUAI BESHARA.

La Syrie et Israël, techniquement en état de guerre, vont conclure « plusieurs accords » de sécurité d'ici la fin de l'année, a déclaré jeudi à l'AFP une source au ministère des Affaires étrangères à Damas.

La Syrie et Israël, techniquement en état de guerre, vont conclure « plusieurs accords » de sécurité d'ici la fin de l'année, a déclaré jeudi à l'AFP une source au ministère des Affaires étrangères à Damas.

