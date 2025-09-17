Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

Le conseiller de Joseph Aoun s'entretient avec Mohammad Raad


OLJ / le 17 septembre 2025 à 20h54

Le conseiller de Joseph Aoun s'entretient avec Mohammad Raad

Le chef du groupe parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad Photo d'illustration ANI

Le chef du groupe parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, s'est entretenu mercredi avec le général André Rahal, conseiller du président de la République Joseph Aoun, plus de dix jours après que le Conseil des ministres du 5 septembre ait «accueilli favorablement» le plan de l'armée pour le désarmement des milices, et plus particulièrement le Hezbollah.

Selon un communiqué du parti chiite, les deux hommes ont évoqué « plusieurs questions d’intérêt national », et ce « dans une atmosphère de compréhension mutuelle », sans plus de détails.

Lire aussi

Monopole des armes : de la banlieue sud à Achrafieh… tout le monde se déclare vainqueur

Le Conseil des ministres du 5 septembre, faisant suite aux décisions des Conseils des 5 et 7 août, au cours desquels il a été décidé d'acter le monopole des armes aux mains de l'État selon un calendrier précis, a finalement satisfait tous les parties, chacun y voyant son compte, grâce à un compromis sémantique : quand le camp pro-Hezbollah a cru percevoir une marche arrière du gouvernement, qui n'a plus fait mention de la date de fin décembre pour rendre effectif le désarmement (date seulement retenue pour le désarmement au sud du fleuve Litani), le camp dit « souverainiste » s'est félicité de l'approbation d'un plan de désarmement du parti chiite.

Le 10 septembre, le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, a ouvertement rejeté le principe du monopole des armes aux mains de l’État libanais, tout en affirmant qu'une discussion sur « une stratégie de sécurité nationale » devait avoir lieu, reprenant la terminologie utilisée par le président Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. M. Kassem avait estimé que « la priorité du gouvernement (devait) être de rétablir la souveraineté en chassant Israël », des positions toujours occupées au Liban-Sud, malgré les modalités de l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, entré en vigueur le 27 novembre dernier, après plus de treize mois de guerre entre le parti chiite et l'État hébreu. 

Dans le contexte de l'attente du Conseil des ministres du 5 septembre, Mohammad Raad avait déjà reçu André Rahal, le 22 août.

Le chef du groupe parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, s'est entretenu mercredi avec le général André Rahal, conseiller du président de la République Joseph Aoun, plus de dix jours après que le Conseil des ministres du 5 septembre ait «accueilli favorablement» le plan de l'armée pour le désarmement des milices, et plus particulièrement le Hezbollah.Selon un communiqué du parti chiite, les deux hommes ont évoqué « plusieurs questions d’intérêt national », et ce « dans une atmosphère de compréhension mutuelle », sans plus de détails. Lire aussi Monopole des armes : de la banlieue sud à Achrafieh… tout le monde se déclare vainqueur Le Conseil des ministres du 5 septembre, faisant suite aux décisions des Conseils des 5 et 7 août, au cours desquels il a été décidé d'acter le monopole...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés