L’armée saisit cinq millions de comprimés de captagon à Zahlé

L’armée libanaise a annoncé, dans un communiqué publié mardi, avoir saisi une importante quantité de captagon lors d’une opération de perquisition à Zahlé, dans la Békaa.

« Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, une patrouille a mené des perquisitions dans la localité de Ferzol, à Zahlé, et a saisi environ cinq millions de comprimés de captagon », précise le communiqué de l’institution militaire. L’armée ajoute que l'enquête se poursuit en vue d’arrêter les personnes impliquées.

Lundi, le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar avait annoncé que les autorités libanaises ont démantelé un réseau international de trafic de drogue et stoppé un transfert de haschich et de comprimés de captagon vers l'Arabie saoudite. Il a indiqué que 6,5 millions de pilules de captagon destinées à être exportées vers l’Arabie saoudite via le port de Beyrouth avaient été saisies, et que le chef du réseau et d’autres membres ont été arrêtés.

Le Liban fait face à la pression des pays du Golfe pour endiguer la production et le trafic de stupéfiants, en particulier du captagon, une amphétamine de synthèse illégale qui constituait la principale exportation de la Syrie voisine avant la chute de Bachar el-Assad.



