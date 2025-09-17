Menu
Dernières Infos - Accord UE-Israël

Israël avertit que toute sanction de l'UE à son encontre recevra une « réponse appropriée »

AFP / le 17 septembre 2025 à 16h38

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s’exprime lors de la cérémonie d’ouverture de la plus grande délégation bipartisane de parlementaires américains jamais organisée en Israël, au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, le lundi 15 septembre 2025. Photo Reuters/ Debbie Hill.

Israël a averti mercredi que toute sanction de l'Union européenne à son encontre recevrait une « réponse appropriée », après que la Commission européenne a proposé de taxer davantage les produits israéliens entrant dans l'UE et de sanctionner deux ministres d'extrême droite israéliens.

« Les recommandations de la Commission européenne [...] sont des perversions morales et politiques et il faut espérer qu'elles ne seront pas adoptées », écrit le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar sur X. 

« Toute action contre Israël recevra une réponse appropriée, et nous espérons ne pas avoir à en arriver là », ajoute M. Saar, alors que les mesures proposées par la Commission ont peu de chances d'être retenues par les Vingt-Sept.


