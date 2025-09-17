Israël avertit que toute sanction de l'UE à son encontre recevra une « réponse appropriée »

Israël a averti mercredi que toute sanction de l'Union européenne à son encontre recevrait une « réponse appropriée », après que la Commission européenne a proposé de taxer davantage les produits israéliens entrant dans l'UE et de sanctionner deux ministres d'extrême droite israéliens.

« Les recommandations de la Commission européenne [...] sont des perversions morales et politiques et il faut espérer qu'elles ne seront pas adoptées », écrit le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar sur X.

« Toute action contre Israël recevra une réponse appropriée, et nous espérons ne pas avoir à en arriver là », ajoute M. Saar, alors que les mesures proposées par la Commission ont peu de chances d'être retenues par les Vingt-Sept.