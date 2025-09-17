Numéros d’urgence

Forces de sécurité intérieure : 112
Pompiers : 175
Défense civile : 125
Croix-Rouge : 140
Communications internationales : 100
Ogero (informations et réparations) : 1515
Office des eaux (call center) : 01/396080
Embrace (santé mentale) : 1564
Kafa (violence contre les femmes) : 1745
Himaya (cas d’abus d’enfants) : 03/414964
