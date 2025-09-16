Ryad et Londres annoncent un partenariat pour renforcer la sécurité en mer Rouge et dans le golfe d'Aden

L'Arabie saoudite et le Royaume-Uni ont lancé mardi une initiative visant à soutenir les gardes-côtes yéménites pour renforcer la sécurité en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, où les rebelles houthis mènent des attaques contre la marine marchande.

Le « partenariat pour la sécurité maritime yéménite » a été annoncé lors d'une conférence à Ryad, qui a permis de mobiliser « plusieurs millions de dollars » auprès de plus de 35 pays, incluant les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine, le Japon, l'Union européenne ainsi que des pays du Golfe, a indiqué l'ambassade britannique dans un communiqué. L'objectif est de fournir des formations, de l'équipement et un soutien institutionnel aux gardes-côtes du Yémen pour « répondre aux graves défis sécuritaires maritimes qui menacent la stabilité régionale et les routes commerciales internationales », a-t-elle ajouté, en citant « la contrebande, la piraterie et la traite des êtres humains ».

L'Arabie saoudite s'est engagée à hauteur de quatre millions de dollars, a indiqué son ambassadeur au Yémen, Mohammed Al Jaber. Le Yémen est en proie depuis 2014 à une guerre entre le gouvernement, appuyé par une coalition militaire dirigée par Ryad, et les rebelles houthis, soutenus par l'Iran.

Depuis le début de la guerre à Gaza, ces derniers tirent des drones et des missiles contre les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, perturbant le trafic dans cette voie maritime essentielle pour le commerce mondial.

Interrogé à ce sujet, l'ambassadeur du Japon au Yémen, Yoichi Nakashima, a souligné l'importance « que le gouvernement yéménite contrôle les côtes yéménites », même si cela ne permettra pas « nécessairement » de réduire les attaques des Houthis. « Nous pouvons considérer cela comme une première étape qui sera suivie d'autres », a-t-il déclaré à des journalistes.