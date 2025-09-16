Damas et Washington travaillent à un « accord de sécurité » avec Israël sur le sud de la Syrie

Damas et Washington travaillent à un « accord de sécurité » avec Israël, dans le cadre d'un plan annoncé dans la journée pour pacifier la province à majorité druze de Soueida, dans le sud de la Syrie, a déclaré mardi la diplomatie syrienne.

« Les Etats-Unis, en consultation avec le gouvernement syrien, vont travailler à un accord de sécurité avec Israël sur le sud de la Syrie, qui répondra aux préoccupations légitimes de la Syrie et d'Israël en matière de sécurité tout en soulignant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie », a écrit le ministère des Affaires étrangères syrien dans un communiqué.