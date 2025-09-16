Le « Forum des médias arabes » se tiendra à Beyrouth en octobre

Le 21e Forum des médias arabes — à ne pas confondre avec le Sommet des médias arabes — se tiendra à Beyrouth sous le patronage du président Joseph Aoun les 29 et 30 octobre prochains. C’est ce qui ressort des annonces faites en marge de la visite au Liban du secrétaire général et fondateur du forum, le Koweïtien Mahdi Khamis, qui s'est rendu, accompagné du ministre libanais de l’Information Paul Morcos, au palais de Baabda pour rencontrer le président Aoun, puis au Grand Sérail pour s’entretenir avec le Premier ministre Nawaf Salam.

Les dates précises ont été communiquées par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Selon son compte X fondé en 2003, le Forum des médias arabes a pour objectif de « créer une entité arabe indépendante, capable de bâtir un avenir média ». Le président Aoun a salué la tenue du forum à Beyrouth, affirmant que le « Liban a été et restera un pôle médiatique arabe et international de premier plan, ainsi qu’un lieu de témoignage pour une liberté responsable qui préserve la dignité des peuples et la stabilité des États », rapporte le compte de la Présidence.



De son côté, Nawaf Salam a estimé que « cet événement reflétera la véritable image du pays en tant que tribune libre pour le dialogue et les médias » et souligné « l’importance que le forum soit une occasion d’échanger des expériences et de renforcer l’action médiatique arabe commune, au service des enjeux de développement dans nos sociétés ».

Mahdi Khamis a, lui, salué le « parrainage généreux » du chef de l’État libanais et appelé à « renforcer son rôle pionnier dans la culture et les médias ». Paul Morcos a remercié pour sa part le Koweït pour cette initiative généreuse.

