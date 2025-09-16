Azerbaïdjan : un opposant en exil condamné par contumace à de la prison

Un blogueur d'opposition azerbaïdjanais désormais basé en France, Mahammad Mirzali, a été condamné dans son pays d'origine par contumace à six ans et demi de prison, a annoncé mardi un tribunal de la capitale Bakou. L’Azerbaïdjan, ancienne république soviétique du Caucase dirigée depuis 2003 par Ilham Aliev, est accusé de longue date d'étouffer les médias critiques et les libertés fondamentales.

Un juge a reconnu Mahammad Mirzali coupable d'avoir « appelé à un soulèvement de masse » et d'avoir lancé des « appels publics contre l'Etat ». L'opposant, réfugié en France depuis des années, n'a pas répondu aux convocations et son procès s'est donc déroulé par contumace, selon le tribunal. Mahammad Mirzali, 31 ans, est l'une des figures de l'opposition azerbaïdjanaise en exil.

En 2021, il avait survécu à une tentative d'assassinat à l'arme blanche dans la ville française de Nantes (ouest). Il avait affirmé que cette agression était motivée par des raisons politiques. Son avocat, Henri Carpentier, avait affirmé que Mahammad Mirzali avait « survécu miraculeusement à trois tentatives d'assassinat effectuées en France et organisées par l'Azerbaïdjan ». En octobre 2024, un autre dissident azerbaïdjanais, l'ex-magistrat Vidadi Isgandarli, est décédé des suites de ses blessures deux jours après avoir été poignardé à son domicile en France, un « assassinat à motivation politique » selon sa famille.

Opposant au régime du président Ilham Aliev, il alimentait une chaîne YouTube et un blog très suivis. L'organisation Amnesty International avait appelé les autorités françaises à « examiner tous les mobiles possibles pour son meurtre, notamment ses critiques contre le président et le gouvernement azerbaïdjanais ».