Le propriétaire du bateau lié à l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020 arrêté en Bulgarie

Le propriétaire du navire lié à l'explosion meurtrière dans le port de Beyrouth en août 2020 a été arrêté le 5 septembre à l'aéroport de Sofia, a annoncé mardi la porte-parole du tribunal de la capitale bulgare. Igor Grechushkin, un citoyen russo-chypriote de 48 ans, est désigné par les autorités libanaises comme le propriétaire du Rhosus, le navire qui transportait le nitrate d'ammonium débarqué dans le port de Beyrouth où il avait explosé, faisant plus de 200 morts, des milliers de blessés et des dégâts énormes.

La déflagration, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'Histoire, avait été provoquée par un incendie dans un entrepôt où était stocké sans précaution le nitrate d'ammonium malgré des avertissements répétés aux plus hauts responsables.

La cargaison de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium était arrivée au port de Beyrouth en novembre 2013. Les autorités portuaires les avaient stockées dans cet entrepôt délabré, selon des responsables libanais, tandis que le « Rhosus », immobilisé après le lancement de poursuites contre le propriétaire, avait coulé dans le port en 2018.

Après son arrestation, Igor Grechushkin a comparu devant le tribunal de Sofia le 7 septembre et a été « placé en détention pour une durée maximale de 40 jours », a précisé la porte-parole. Selon la législation bulgare, les autorités qui demandent une extradition ont 40 jours pour envoyer les documents nécessaires pour justifier le transfert de la personne recherchée.

Notice rouge

M. Grechushkin a été interpellé à son arrivée en provenance de Paphos (Chypre), sur la base d'une notice rouge d'Interpol, a confirmé à l'AFP une autre source judiciaire bulgare sous couvert de l'anonymat. Une notice rouge est « une demande aux forces de l'ordre du monde entier de localiser et d'arrêter provisoirement une personne dans l'attente de son extradition » ou « d'une action en justice ».

« La diffusion du mandat d'arrêt international par Interpol a été effectuée à la demande des autorités judiciaires libanaises, sur la base d'un mandat d'arrêt délivré le 29 septembre 2020 », a déclaré le parquet bulgare dans un communiqué publié mardi. M. Grechushkin est recherché pour « introduction d'explosifs au Liban, acte terroriste ayant entraîné la mort d'un grand nombre de personnes, désactivation de machines dans le but de faire couler un navire », a ajouté le parquet.

Selon la police des frontières, M. Grechushkin a été arrêté lors d'un contrôle de routine des passagers arrivés de Paphos. « Il n’a opposé aucune résistance. Il a longtemps insisté pour parler à un avocat et, après en avoir consulté un, il a pleinement coopéré », a déclaré aux journalistes mardi Zdravko Samuilov, chef de la police aux frontières de l’aéroport de Sofia. Il a indiqué aux agents qu’il venait en Bulgarie « pour faire du tourisme », a-t-il ajouté.

Au Liban, cinq ans après la catastrophe, les familles des victimes continuent à réclamer justice. Un premier juge chargé en 2020 de l'enquête avait jeté l'éponge après avoir inculpé l'ex-Premier ministre, Hassane Diab, et trois anciens ministres. Le juge indépendant Tarek Bitar avait repris l'enquête qu'il avait dû à son tour interrompre en janvier 2023, se heurtant à l'hostilité d'une grande partie de la classe politique, notamment du Hezbollah qui l'accusait d'impartialité, avant d'être poursuivi pour insubordination. Il a pu reprendre ses enquêtes début 2025 après l'entrée en fonction du président Joseph Aoun et de son Premier ministre, qui ont promis de préserver l'indépendance de la justice, à la suite de la guerre entre Israël et le Hezbollah dont le mouvement chiite est sorti très affaibli à l'automne.