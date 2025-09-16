Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé au Qatar après l'attaque israélienne


AFP / le 16 septembre 2025 à 10h18

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio marche à l'aéroport international Ben Gourion, alors qu'il quitte Tel Aviv pour le Qatar après une visite officielle, près de Lod, en Israël, le 16 septembre 2025. Photo REUTERS/Nathan Howard

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé mardi au Qatar, partenaire stratégique de Washington et médiateur entre Israël et le Hamas, une semaine après l'attaque israélienne menée à Doha contre des dirigeants du mouvement palestinien.  

M. Rubio a atterri à Doha après avoir quitté Israël, où il a déclaré que les États-Unis demanderaient au Qatar de poursuivre son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, malgré l'attaque aérienne qui a suscité des condamnations internationales.

