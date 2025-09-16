Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé au Qatar après l'attaque israélienne

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé mardi au Qatar, partenaire stratégique de Washington et médiateur entre Israël et le Hamas, une semaine après l'attaque israélienne menée à Doha contre des dirigeants du mouvement palestinien.

M. Rubio a atterri à Doha après avoir quitté Israël, où il a déclaré que les États-Unis demanderaient au Qatar de poursuivre son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, malgré l'attaque aérienne qui a suscité des condamnations internationales.