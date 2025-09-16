Les droits de douane américains sur les automobiles japonaises entrent en vigueur

La réduction des droits de douane de Donald Trump sur les automobiles japonaises, prévue par l'accord commercial conclu cet été entre les États-Unis et le Japon, est entrée mardi en vigueur au grand soulagement de Tokyo et des constructeurs nippons. Depuis mardi à 04H01 GMT, les automobiles japonaises entrant aux États-Unis sont taxées à 15%, au lieu du taux de 27,5% appliqué depuis le printemps par l'administration Trump dans le cadre de son offensive commerciale tous azimuts.

Tokyo « salue les efforts américains visant à la mise en oeuvre progressive de l'accord nippo-américain du 22 juillet », a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi. En dépit de l'abaissement concédé, les droits de douane demeurent cependant à un niveau pesant lourdement sur l'industrie automobile: le géant japonais Toyota a ainsi indiqué à l'AFP espérer une nouvelle baisse.

« Nous espérons que l'environnement pour l'industrie automobile au Japon comme aux États-Unis continuera de s'améliorer, en s'appuyant un commerce ouvert et libre, notamment grâce à de nouvelles réductions des taxes douanières », a indiqué le constructeur dans une déclaration. Les fédérations japonaises du secteur ont également déclaré souhaiter que Tokyo poursuive les négociations sur les droits de douane.

Depuis son retour à la Maison blanche en janvier, Donald Trump a ciblé des secteurs spécifiques avec des taxes douanières élevées, les importations d'automobiles et de pièces détachées étant ainsi frappées de surtaxes de 25%, s'ajoutant pour les constructeurs nippons à des droits de douane préexistants de 2,5%.

Pour les marchandises ne relevant pas des secteurs spécifiquement ciblés, Washington avait imposé une surtaxe distincte de 10% sur les importations en provenance de presque tous ses partenaires -- avant d'imposer finalement au Japon, à partir du 7 août, un plafond de 15% pour la majorité de ses marchandises exportées aux États-Unis.

Cette décision intervenait après l'annonce fin juillet d'un accord commercial entre Tokyo et Washington. Le président américain a signé début septembre un décret précisant les conditions de cet accord, qui fait l'objet d'interprétations divergentes de la part des deux parties. Ce décret a fixé les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%, et prévu que ceux appliqués à la majorité des produits japonais ne dépasseront pas ce niveau.

En contrepartie de ce taux, similaire à celui négocié par l'Union européenne (UE), le Japon s'est notamment engagé selon la Maison Blanche à réaliser des investissements d'une valeur de 550 milliards de dollars aux États-Unis, ainsi que des massifs achats énergétiques. A ce titre, le groupe JERA, premier producteur d'électricité japonais, a annoncé la semaine dernière envisager des achats importants de gaz naturel liquéfié (GNL) issu d'un vaste projet de gazoduc en Alaska.



