Dernières Infos - Économie

Les droits de douane américains sur les automobiles japonaises entrent en vigueur


AFP / le 16 septembre 2025 à 09h34

Une voiture roule à Umihotaru, une île artificielle conçue comme un parking au milieu de la baie de Tokyo, le long de l'autoroute Trans-Tokyo Bay Expressway reliant les préfectures de Kanagawa et de Chiba, à Kisarazu, dans la préfecture de Chiba, le 30 août 2025. Photo d'illustration AFP/RICHARD A. BROOKS

La réduction des droits de douane de Donald Trump sur les automobiles japonaises, prévue par l'accord commercial conclu cet été entre les États-Unis et le Japon, est entrée mardi en vigueur au grand soulagement de Tokyo et des constructeurs nippons. Depuis mardi à 04H01 GMT, les automobiles japonaises entrant aux États-Unis sont taxées à 15%, au lieu du taux de 27,5% appliqué depuis le printemps par l'administration Trump dans le cadre de son offensive commerciale tous azimuts.

Tokyo « salue les efforts américains visant à la mise en oeuvre progressive de l'accord nippo-américain du 22 juillet », a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi. En dépit de l'abaissement concédé, les droits de douane demeurent cependant à un niveau pesant lourdement sur l'industrie automobile: le géant japonais Toyota a ainsi indiqué à l'AFP espérer une nouvelle baisse.

« Nous espérons que l'environnement pour l'industrie automobile au Japon comme aux États-Unis continuera de s'améliorer, en s'appuyant un commerce ouvert et libre, notamment grâce à de nouvelles réductions des taxes douanières », a indiqué le constructeur dans une déclaration. Les fédérations japonaises du secteur ont également déclaré souhaiter que Tokyo poursuive les négociations sur les droits de douane.

Depuis son retour à la Maison blanche en janvier, Donald Trump a ciblé des secteurs spécifiques avec des taxes douanières élevées, les importations d'automobiles et de pièces détachées étant ainsi frappées de surtaxes de 25%, s'ajoutant pour les constructeurs nippons à des droits de douane préexistants de 2,5%.

Pour les marchandises ne relevant pas des secteurs spécifiquement ciblés, Washington avait imposé une surtaxe distincte de 10% sur les importations en provenance de presque tous ses partenaires -- avant d'imposer finalement au Japon, à partir du 7 août, un plafond de 15% pour la majorité de ses marchandises exportées aux États-Unis.

Cette décision intervenait après l'annonce fin juillet d'un accord commercial entre Tokyo et Washington. Le président américain a signé début septembre un décret précisant les conditions de cet accord, qui fait l'objet d'interprétations divergentes de la part des deux parties. Ce décret a fixé les droits de douane sur les automobiles japonaises à 15%, et prévu que ceux appliqués à la majorité des produits japonais ne dépasseront pas ce niveau.

En contrepartie de ce taux, similaire à celui négocié par l'Union européenne (UE), le Japon s'est notamment engagé selon la Maison Blanche à réaliser des investissements d'une valeur de 550 milliards de dollars aux États-Unis, ainsi que des massifs achats énergétiques. A ce titre, le groupe JERA, premier producteur d'électricité japonais, a annoncé la semaine dernière envisager des achats importants de gaz naturel liquéfié (GNL) issu d'un vaste projet de gazoduc en Alaska.


