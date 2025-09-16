Byblos s’apprête à enrichir son agenda culturel. Du 18 au 21 septembre, l’association « Théâtre de demain » lance la première édition du festival « Écho du théâtre », en partenariat avec la municipalité de Jbeil-Byblos et avec le soutien de plusieurs institutions publiques et privées.

Pour ce baptême de scène, le festival investira un lieu emblématique : l’ancienne magnanerie de l’orphelinat arménien, récemment restaurée et lovée au bord de la mer, qui servira de décor poétique aux représentations.

Le programme se présente comme suit :

Jeudi 18 septembre – 20h30 : Chou mnelbos ? une pièce à dimension politique et sociale de Yahya Jaber avec Anjo Rihane.

Vendredi 19 septembre – 20h30 : Le Prince fou, adaptation d’un classique de Shakespeare par et avec Refaat Tarabay.

Samedi 20 septembre – 20h30 : Paradisco, une création musicale de Samer Hanna.

Dimanche 21 septembre – 17h : Chou sar bi Kfar Menkhar, un spectacle de marionnettes pour enfants et familles de Karim Dakroub.

Fondée en janvier 2023, l’association « Théâtre de demain » milite pour un théâtre vecteur d’expression et de transformation sociale. Son ambition est double : décentraliser la vie culturelle en ouvrant de nouveaux espaces hors de Beyrouth et créer des passerelles entre artistes locaux et internationaux.

