Des avions de combat britanniques vont participer aux missions de l'OTAN dans le ciel polonais

Des avions de combat britanniques vont participer à des missions de défense dans le ciel polonais, dans le cadre du renforcement par l'OTAN de son flanc est, après l'intrusion de drones russes en Pologne la semaine dernière, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

« Des Typhoon de la Royal Air Force vont rejoindre les forces alliées, notamment celles du Danemark, de la France et de l'Allemagne, afin de renforcer la défense et la dissuasion de l'OTAN le long de son flanc est », a indiqué le ministère, précisant que ces avions commenceraient leurs missions au-dessus de la Pologne « dans les prochains jours ».

Le ministère a rappelé que cet engagement survenait « après une incursion dangereuse de drones russes dans l'espace aérien souverain de la Pologne, la violation la plus importante de l'espace aérien de l'OTAN par le président (russe Vladimir) Poutine à ce jour, et une nouvelle violation de l'espace aérien roumain par un drone russe au cours du week-end ». Le Royaume-Uni avait un peu plus tôt indiqué avoir convoqué l'ambassadeur russe Andreï Keline à la suite de ces intrusions.

L'OTAN a annoncé vendredi le lancement de l'opération « sentinelle orientale » pour renforcer la défense de son flanc est.

A propos du soutien britannique à ces missions, le Premier ministre Keir Starmer a souligné que « ces avions ne sont pas seulement une démonstration de force ». « Ils sont essentiels pour dissuader toute agression, sécuriser l'espace aérien de l'OTAN et protéger notre sécurité nationale et celle de nos alliés », a-t-il poursuivi, cité dans le communiqué du ministère de la Défense.

« Nous continuerons à soutenir fermement l'Ukraine et à intensifier la pression sur Poutine jusqu'à ce qu'une paix juste et durable soit rétablie », a ajouté le dirigeant travailliste.



