Dernières Infos - Frappes israéliennes au Qatar

L'ONU annonce une réunion d'urgence mardi au Conseil des droits de l'homme


AFP / le 15 septembre 2025 à 12h50

Capture d'écran d'une séquence diffusée par Qatar TV montrant l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, assistant aux funérailles de personnes tuées lors de la frappe israélienne contre le Hamas, à la mosquée Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab à Doha, le 11 septembre 2025. Photo AFP / Qatar TV

Le Conseil des droits de l'homme va se réunir mardi en urgence pour débattre des frappes israéliennes au Qatar ayant visé la semaine dernière à Doha des responsables du Hamas palestinien, a annoncé l'ONU lundi.

« Ce débat urgent est convoqué en réponse à deux demandes officielles soumises » mercredi dernier « par le Pakistan, au nom des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), et par le Koweït, au nom du Conseil de coopération des États arabes du Golfe », a annoncé le Conseil.

Le Conseil discutera « de l'agression militaire récente menée par l'État d'Israël contre l'État du Qatar le 9 septembre », a-t-il précisé. Il s'agit du dixième débat urgent depuis la création du Conseil des droits de l'homme en 2006.

L'attaque israélienne, qui visait des responsables du Hamas, a été menée contre un complexe résidentiel à Doha, capitale du pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. 

Les frappes israéliennes ont tué cinq membres du mouvement palestinien et un membre des forces de sécurité qataries, mais le mouvement islamiste a dit que les responsables visés avaient survécu.

Elles ont suscité de nombreuses condamnations, notamment des riches monarchies du Golfe, alliées des États-Unis.

