La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal renouvelle son soutien au Centre de soins permanents

Dans le cadre de la coopération continue entre la Fondation al-Walid ben Talal et le Centre de soins permanents, la vice-présidente de la fondation, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé, a effectué une visite au centre situé à Fayadiyé, où elle a été accueillie par sa présidente Mona Élias Hraoui, ainsi que par les membres du conseil exécutif. Étaient également présents à cette rencontre le ministre de la Santé Rakan Nassereddine, Sahar Baassiri Salam, épouse du Premier ministre, ainsi que plusieurs médecins du centre et membres de l’équipe.

Fondé il y a plus de trente ans, ce centre fournit des soins médicaux et psychologiques aux patients atteints de diabète de type 1 et de thalassémie au Liban, sous la supervision d’une équipe spécialisée. Environ 3 500 cas d’enfants et de jeunes patients, issus de toutes les régions libanaises, y ont été traités.

« Nous avons aussi le plaisir de vous informer que le centre a reçu, pour la quatrième fois, la distinction de « Centre d’excellence dans le traitement du diabète » par la Fédération internationale du diabète (IDF) », a annoncé Mme Hraoui.

Le ministre Nassereddine a pris la parole à son tour : « Je tiens aujourd’hui à réaffirmer le partenariat permanent entre notre ministère et ce centre. Les médicaments ne doivent jamais manquer et seront toujours disponibles. Ce centre a un nom très respecté car il porte une noble cause. »

Enfin, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé a prononcé une allocution émouvante : « Ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est une maladie qui ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, entre jeunes et vieux. Des enfants et des jeunes ont cherché la guérison, et des personnes bénies de Dieu ont apporté les médicaments, récoltant ainsi la récompense de leurs bonnes actions. » « Mme Mona Hraoui est de ces personnes de foi. Ceux qui entrent dans son centre en détresse en ressortent avec espoir. Sa patience a toujours été une victoire, et même si la nuit semble sombre pour ces enfants malades, elle en dissipe l’obscurité », a-t-elle conclu.