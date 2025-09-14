La Roumanie affirme que l'intrusion de drones russes pose un « nouveau défi » pour la sécurité en mer Noire

La Roumanie a condamné dimanche l'intrusion d'un drone russe dans son espace aérien lors d'une attaque contre l'Ukraine voisine la veille, affirmant que les actions de Moscou constituaient un « nouveau défi » pour la sécurité de la mer Noire, quelques jours après une intrusion spectaculaire de drones russes dans le ciel polonais.

Le pays membre de l'OTAN « condamne fermement les actions irresponsables de la Fédération de Russie et souligne qu'elles représentent un nouveau défi pour la sécurité et la stabilité régionales dans la région de la mer Noire », a déclaré le ministère de la Défense dans une déclaration.

« De tels incidents démontrent le manque de respect de la Fédération de Russie pour le droit international », a-t-il ajouté.

La Roumanie avait signalé samedi soir que son espace aérien avait été violé par un drone lors d'une attaque russe contre des infrastructures ukrainiennes.

D'après le communiqué de dimanche, il s'agissait d'un drone « Geran », utilisé par la Russie dans ses attaques contre l'Ukraine. La Roumanie, membre de l'OTAN, a dépêché deux avions de combats F-16 samedi soir pour surveiller la situation.

Les avions ont « détecté un drone dans l'espace aérien national », qui a survolé pendant environ 50 minutes l'est du pays, depuis le village de Chilia Veche, avant de quitter l'espace aérien national près de la ville de Pardina, en direction de l'Ukraine, selon le communiqué.

« Les pilotes ont reçu l'autorisation d'abattre la cible, mais au moment où ils avaient un contact direct, ils ont évalué les risques collatéraux et ont décidé de ne pas ouvrir le feu ».

Les avions roumains ont reçu l'aide de leurs alliés allemands avec « deux avions Eurofighter Typhoon » qui ont surveillé la zone.

L'intrusion s'est déroulée quatre jours après celle de 19 drones russes dans le ciel polonais, la première de ce genre depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Depuis, la Pologne et les pays de l'Alliance atlantique ayant une présence militaire sur son sol sont en état d'alerte.

La Roumanie a vu plusieurs fragments de drones s'écraser sur son sol depuis le début de la guerre. En février, la chambre haute du Parlement roumain a adopté une loi qui permet au pays d'abattre les drones qui violent son espace aérien.