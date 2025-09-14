Un épais nuage de fumée et des odeurs nauséabondes à Tripoli, provoqués par l’incinération de déchets ménagers
le 14 septembre 2025 à 15h40
Les habitants de Tripoli se sont réveillés entourés d’épaisses fumées toxiques, provoquées par l’incendie de déchets, dimanche 14 septembre 2025. Photo relayée par notre correspondant Michel Hallak
D’épais nuages de fumée, accompagnés d’odeurs nauséabondes, couvraient le ciel de Tripoli dimanche matin, provoqués par l’incinération de grandes quantités de déchets ménagers déposés de manière anarchique le long des routes de la région, selon notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak. La fumée provenait des quartiers d’Abi Samra, d’al-Shalfa et des régions voisines, et elle a été dispersée dans une importante partie de la ville par le vent.
Notre correspondant précise que les déchets contenaient des plastiques, qui dégagent des fumées toxiques et nauséabondes lorsqu’ils sont brûlés, présentant un risque pour les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies respiratoires ou d’allergies.
Les habitants ont appelé les autorités compétentes à éteindre rapidement les incendies afin de réduire ces émissions toxiques et ont souligné la nécessité urgente de trouver des solutions durables pour éviter que ce problème ne se reproduise plus et pour traiter le dépôt massif et aléatoire de déchets.
Ce type d’incident n’est pas rare dans la capitale du Liban-Nord, malgré tous les appels et toutes les décisions pris à différents niveaux par les autorités.
