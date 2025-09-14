Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Au moins 25 Palestiniens tués dimanche matin à Gaza par des attaques israéliennes


L'OLJ / le 14 septembre 2025 à 11h39

Au moins 25 Palestiniens tués dimanche matin à Gaza par des attaques israéliennes

Des Palestiniens déplacés évacués vers le sud depuis la ville de Gaza voyagent à pied et en voiture le long de la route côtière à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 13 septembre 2025. Photo Eyad Baba/AFP

Selon des sources médicales dans les hôpitaux de Gaza citées par Al Jazeera, au moins 25 Palestiniens ont été tués depuis l’aube ce dimanche matin par les frappes israéliennes menées à travers l’enclave.

Le correspondant local d’Al Jazeera à Gaza-Ville affirme avoir constaté une « intensification » du rythme des attaques israéliennes durant la nuit et ce matin.

Selon des sources médicales dans les hôpitaux de Gaza citées par Al Jazeera, au moins 25 Palestiniens ont été tués depuis l’aube ce dimanche matin par les frappes israéliennes menées à travers l’enclave.

Le correspondant local d’Al Jazeera à Gaza-Ville affirme avoir constaté une « intensification » du rythme des attaques israéliennes durant la nuit et ce matin.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés