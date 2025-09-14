Au moins 25 Palestiniens tués dimanche matin à Gaza par des attaques israéliennes

Selon des sources médicales dans les hôpitaux de Gaza citées par Al Jazeera, au moins 25 Palestiniens ont été tués depuis l’aube ce dimanche matin par les frappes israéliennes menées à travers l’enclave.

Le correspondant local d’Al Jazeera à Gaza-Ville affirme avoir constaté une « intensification » du rythme des attaques israéliennes durant la nuit et ce matin.