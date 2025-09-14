Menu
Dernières Infos - Népal

Au moins 72 morts lors des manifestations violentes, selon un nouveau bilan du gouvernement


AFP / le 14 septembre 2025 à 11h23

La nouvelle Première ministre du gouvernement intérimaire népalais, Sushila Karki (au centre), inspecte les dégâts causés par l'incendie d'un poste de police à Katmandou, le 13 septembre 2025. Photo Prabin Ranabhat/AFP

Au moins 72 personnes ont été tuées cette semaine lors des violentes manifestations contre la corruption au Népal, a annoncé dimanche le nouveau gouvernement entré en fonction, revoyant à la hausse le précédent bilan.

Le nouveau secrétaire en chef du gouvernement provisoire, Eaknarayan Aryal, a précisé dans un communiqué que « 72 personnes étaient décédées et 191 personnes actuellement soignées ».

