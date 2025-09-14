Au moins 72 morts lors des manifestations violentes, selon un nouveau bilan du gouvernement

Au moins 72 personnes ont été tuées cette semaine lors des violentes manifestations contre la corruption au Népal, a annoncé dimanche le nouveau gouvernement entré en fonction, revoyant à la hausse le précédent bilan.

Le nouveau secrétaire en chef du gouvernement provisoire, Eaknarayan Aryal, a précisé dans un communiqué que « 72 personnes étaient décédées et 191 personnes actuellement soignées ».