Les premiers renvois de migrants auront lieu au cours de la semaine prochaine

Les premiers renvois de migrants entre la France et le Royaume-Uni, dans le cadre de l'accord migratoire conclu en juillet sur le principe du « un pour un », auront lieu à compter de la semaine prochaine, a appris l'AFP samedi auprès des autorités françaises.

Les premiers renvois de migrants du Royaume-Uni vers la France par avion auront lieu « en début de semaine prochaine », a indiqué à l’AFP une source aéroportuaire, et « les premiers départs depuis la France samedi prochain », selon le ministère de l'Intérieur.