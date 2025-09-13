Menu
Dernières Infos - Accord franco-britannique

Les premiers renvois de migrants auront lieu au cours de la semaine prochaine


AFP / le 13 septembre 2025 à 19h10

Des migrants interceptés en mer alors qu'ils tentaient de traverser la Manche depuis la France débarquent du navire « Defender » des forces frontalières après son arrivée à la marina de Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre, le 13 janvier 2025. Photo AFP archives / BEN STANSALL

Les premiers renvois de migrants entre la France et le Royaume-Uni, dans le cadre de l'accord migratoire conclu en juillet sur le principe du « un pour un », auront lieu à compter de la semaine prochaine, a appris l'AFP samedi auprès des autorités françaises.

Les premiers renvois de migrants du Royaume-Uni vers la France par avion auront lieu « en début de semaine prochaine », a indiqué à l’AFP une source aéroportuaire, et « les premiers départs depuis la France samedi prochain », selon le ministère de l'Intérieur.

