Les pays de l'OTAN doivent arrêter d'acheter du pétrole russe avant de nouvelles sanctions américaines contre Moscou, déclare Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il était prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, mais à la condition que les pays de l'Otan arrêtent d'acheter du pétrole russe.

« Je suis prêt à prendre des sanctions significatives contre la Russie, à partir du moment où tous les pays de l'Otan l'auront également décidé et quand tous les pays de l'Otan auront ARRETE D'ACHETER DU PETROLE A LA RUSSIE », a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Donald Trump évoque régulièrement la possibilité de sanctions contre les banques et le secteur pétrolier russes, sans s'y engager fermement. Il a aussi suggéré aux pays membres de l'Otan d'envisager des fausses substantielles de droits de douane visant la Chine, pour qu'elle diminue son soutien à Moscou.

Début septembre, Donald Trump s'était déjà dit « très mécontent » des achats de pétrole russe par des pays de l'UE lors d'une conversation téléphonique entre le président américain et des dirigeants européens depuis Paris, selon le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.

Après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, l'UE a imposé une interdiction sur la plupart des importations de pétrole en provenance de la Russie.

Mais l'oléoduc Droujba (« amitié » en russe) a été provisoirement exempté afin de laisser le temps aux pays d'Europe centrale de trouver de nouvelles solutions.

La République tchèque a annoncé en avril, après 60 millions d'euros d'investissement, ne plus recevoir de pétrole russe après 60 ans de dépendance. La Hongrie et la Slovaquie, tous deux membres de l'UE, continuent cependant d'importer du pétrole russe via l'oléoduc, qui a été visé à plusieurs reprises par des frappes ukrainiennes ces dernières semaines.

La Russie a de son côté redirigé une partie de ses ventes de pétrole et de gaz vers d'autres partenaires tels que l'Inde, la Chine et la Turquie. Elle continue toutefois de vendre d'importantes quantités de gaz naturel liquéfié (GNL) aux pays de l'UE, notamment à la France.

« Je crois que si l'Otan augmentait de 50 à 100% les DROITS DE DOUANE POUR LA CHINE, jusqu'à la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, cela serait d'une grande aide pour mettre un terme à cette GUERRE RIDICULE », a encore écrit samedi le président Trump.



