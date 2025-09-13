Liban: l'OLP remet des armes à partir du plus plus grand camp de réfugiés

L'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a remis samedi à l'armée libanaise des armes du camp de réfugiés d'Aïn el-Heloué, le plus grand du Liban, pour la première fois depuis le début de cette opération, a indiqué un responsable.

Dans le cadre d'un plan gouvernemental pour désarmer des groupes non étatiques, des factions de l'OLP présentes dans les camps de réfugiés palestiniens ont commencé le 21 août à remettre des armes à l'armée libanaise.

Lors d'une visite à Beyrouth en mai, le président palestinien Mahmoud Abbas avait conclu avec le président libanais Joseph Aoun un accord prévoyant la remise aux autorités de toutes les armes présentes dans les camps palestiniens.

Le Liban accueille environ 222.000 réfugiés palestiniens, selon l'ONU, dont une majorité vit dans des camps. En vertu d'un accord tacite, les organisations palestiniennes contrôlent ces camps où l'armée libanaise ne pénètre pas.

Samedi, un responsable de l'OLP, Abdelhadi al-Assadi, a affirmé que des camions chargés d'armes en provenance du camp d'Aïn el-Heloué, dans le sud du Liban, avaient été remis à l'armée libanaise.

Des véhicules et soldats libanais ont été déployés dans les environs du camp près de la ville de Saïda, a constaté un photographe de l'AFP. Les militaires empêchaient toute personne de s'approcher.

M. Assadi a ajouté que des armes avaient été également remises par l'OLP en provenance du camp de Baddawi, dans le nord du Liban. Là aussi, c'est la première fois qu'une telle opération avait lieu dans ce camp.

L'OLP a déjà remis des armes des camps de Mar Elias, Chatila et Bourj al-Barajneh à Beyrouth, ainsi que des camps de Rachidiyé, Bass et Bourj Chemali dans le sud du Liban.

Le Fatah de Mahmoud Abbas est la plus importante composante de l'OLP. Le Hamas islamiste et le Jihad islamique, des alliés du Hezbollah libanais, n'en font pas partie et ils n'ont pas encore annoncé une remise d'armes à l'armée libanaise.

Sous forte pression américaine, le gouvernement libanais a également chargé l'armée d'élaborer un plan visant à désarmer le Hezbollah pro-iranien.

