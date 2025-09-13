L’Italie offre 30 tonnes de matériel médical à l’armée libanaise
OLJ /
le 13 septembre 2025 à 00h00
Les équipements offerts par l’Italie ont été remis à l’hôpital militaire central de Beyrouth. Photo DR
Le Liban a reçu un don de 30 tonnes de matériel médical, d’une valeur estimée à 1,5 million d’euros, offert par le ministère italien de la Défense grâce à la coopération de toutes les missions militaires italiennes présentes dans le pays : la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), la Commission technique militaire pour le Liban et la Mission bilatérale italienne.
Les équipements, remis à l’hôpital militaire central de Beyrouth, comprennent notamment des lits d’hôpital, du matériel chirurgical, des fauteuils roulants, des équipements d’ophtalmologie et de dentisterie, ainsi que des déambulateurs pour personnes âgées. Ce soutien vise à améliorer les capacités médicales de l’armée libanaise, confrontée à de lourdes difficultés.
La cérémonie de remise s’est tenue en présence de représentants de l’armée, de la Finul et de l’ambassade d’Italie. Selon les autorités, il s’agit du plus grand don italien au Liban depuis des années, illustrant l’engagement de Rome à appuyer l’armée et la sécurité au Liban, dans le cadre des résolutions onusiennes en vigueur.
Le Liban a reçu un don de 30 tonnes de matériel médical, d’une valeur estimée à 1,5 million d’euros, offert par le ministère italien de la Défense grâce à la coopération de toutes les missions militaires italiennes présentes dans le pays : la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), la Commission technique militaire pour le Liban et la Mission bilatérale italienne.Les équipements, remis à l’hôpital militaire central de Beyrouth, comprennent notamment des lits d’hôpital, du matériel chirurgical, des fauteuils roulants, des équipements d’ophtalmologie et de dentisterie, ainsi que des déambulateurs pour personnes âgées. Ce soutien vise à améliorer les capacités médicales de l’armée libanaise, confrontée à de lourdes difficultés.La cérémonie de remise s’est tenue en présence de...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.