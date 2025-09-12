La GHF emploie des motards américains islamophobes pour gérer la sécurité à Gaza, selon la BBC

Les centres d'aide à Gaza gérés par la controversée Gaza Humanitarian Foundation (GHF), près desquels des personnes sont tuées quotidiennement par des tirs, sont notamment contrôlés par des membres d'un gang de motards américains islamophobes, l’Infidels Motorcycle Club (Infidels MC), qui affirment participer à une croisade contre les musulmans, révèle la BBC. La chaîne britannique a identifié dix membres du groupe recrutés pour travailler à Gaza, dont sept occupent des postes de direction.

Les membres du gang à Gaza travaillent sous la coupe de la société américaine UG Solutions, l'une des deux sociétés avec Safe Reach Solutions (SRS), chargée d'assurer, depuis mai dernier et le nouveau mécanisme d'aide imposé par les États-Unis et Israël, la protection physique des centres, le contrôle des files, la gestion des check-points, la surveillance par drones et caméras, ainsi que l'escorte des camions d'aide. Au moins 40 des quelque 320 personnes embauchées par UG Solutions à Gaza ont été recrutées au sein de l’Infidels Motorcycle Club, soit 12,5 % des contractants, selon un ancien contactant cité par la BBC.

Infidels MC a été fondé par des vétérans américains de la guerre d’Irak en 2006, et « ses membres se considèrent comme des Croisés modernes, utilisant la croix des Croisés comme symbole, une référence aux chrétiens médiévaux qui ont combattu les musulmans pour le contrôle de Jérusalem », rapporte la chaîne. Le groupe est habitué aux provocations islamophobes sur ses publications, notamment sur Facebook, poursuit la BBC.

« Tire toujours jusqu'à ce qu'ils ne soient plus une menace »

Le chef du gang, Johnny « Taz » Mulford, aujourd'hui chargé de diriger le contrat de UG Solutions à Gaza, cherchait à recruter en mai dernier, deux semaines avant de se rendre à Gaza, parmi les vétérans américains qui le suivaient sur Facebook, quiconque « peut encore tirer, se déplacer et communiquer ».

Une publication sur la page Facebook du gang, vendant des casquettes « 1095 », indique que ce chiffre, tatoué sur la poitrine de M. Mulford, renvoie à l'année du lancement de la première Croisade, par le pape Urbain II, qualifiée de « campagne militaire menée par les forces d’Europe occidentale pour reprendre Jérusalem et la Terre sainte au contrôle musulman », rapporte la BBC.

M. Mulford a recruté largement au sein du gang, notamment pour les postes mieux rémunérés de chefs d’équipes armées, révèle la BBC. Des documents consultés par la chaîne britannique montrent que UG Solutions verse à chaque contractant 980 dollars par jour, frais inclus, montant qui monte à 1 580 dollars pour les chefs d’équipe sur les « sites de distribution sécurisés » de la GHF.

Josh Miller, chef d’une équipe supervisant la sécurité à Gaza, ayant quant à lui tatoué « 1095 » sur ses pouces et « Crusader » sur ses doigts, a publié une photo d’un groupe de contractants à Gaza tenant une bannière sur laquelle on lit « Make Gaza Great Again », avec le logo de son entreprise ONTHEX. Cette dernière vend, rapporte la chaîne britannique, des vêtements portant des slogans tels que « embrasse la violence » (« embrace violence »), « Surfe toute la journée, roquettes toute la nuit. Été 2025 à Gaza » (« Surf all day, rockets all night. Gaza summer 25 »), et a publié une vidéo montrant des scènes de violence armée, accompagnée du texte « Souviens-toi : tire toujours jusqu’à ce qu’ils ne soient plus une menace ! » (« Remember, always shoot until they're no longer a threat ! »).

Parallèle avec le Ku Klux Klan

UG Solutions a déclaré à la BBC, dans le cadre de l'enquête, qu'elle procède à des vérifications d’antécédents complètes avant d'employer les contractants. Elle a par ailleurs nié les accusations selon lesquelles ses agents de sécurité auraient tiré sur des civils ou mis en danger des personnes cherchant de la nourriture par une direction incompétente. L’entreprise a toutefois admis avoir utilisé des tirs de sommation pour disperser les foules.

« Confier au club de motards Infidels la mission de distribuer l’aide humanitaire à Gaza, c’est comme confier au Ku Klux Klan celle de distribuer l’aide humanitaire au Soudan. Cela n’a absolument aucun sens », a déclaré Edward Ahmed Mitchell, directeur adjoint du Council on American-Islamic Relations (CAIR), une organisation de défense des droits civiques des musulmans aux États-Unis, à la BBC. « Cela ne peut que mener à la violence, et c’est exactement ce que nous avons vu se produire à Gaza ».

1 135 enfants, femmes et hommes ont été tués à proximité des sites de la GHF alors qu’ils cherchaient de la nourriture, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. L’ONU a déclaré que la plupart de ces morts semblent avoir été causées par les forces de sécurité israéliennes, qui indiquent que les incidents où des civils sont tués sont « en cours d’examen par les autorités compétentes ». La GHF a indiqué pour sa part qu’elle comptait sur « des personnes issues de tous horizons » pour fournir de l’aide à Gaza.