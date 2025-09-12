Inauguration de la première édition du salon « Agri Lebanon 2025 »

Le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, a inauguré jeudi la première édition du salon « Agri Lebanon 2025 », un espace de «rencontre scientifique, économique et agricole», organisé du 10 au 12 septembre au Beirut Hall, en présence d’environ 3 000 agriculteurs et professionnels du secteur, selon un communiqué publié vendredi par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).

« Nous nous réunissons autour des dernières technologies agricoles, depuis les systèmes d’irrigation qui permettent de réduire la consommation en eau jusqu’à l’agriculture de précision et aux solutions intelligentes basées sur l’intelligence artificielle, pour prouver que l’agriculture libanaise est capable de se relever », a déclaré le ministre, devant un parterre d'officiels et d'hommes politiques, dont les ministres de la Défense Michel Menassa, du Travail Mohammad Haïdar, et le ministre des Déplacés et ministre d’État pour les Technologies de l’information et l’Intelligence artificielle, Kamal Shehadi.

Appelant à faire de ce salon « un tremplin de projets et de partenariats concrets renforçant la place de l’agriculture », M. Hani a souligné que ce rendez-vous n’était « pas seulement une plateforme d’exposition, mais un laboratoire vivant de coopération entre agriculteurs, universités, start-up et organisations internationales », qui pourrait servir de point de départ à la modernisation du secteur.

Le ministre a par ailleurs réaffirmé la volonté de son ministère de poursuivre la mise en œuvre de son plan national pour l’agriculture annoncé en mai, qui prévoit notamment l’élaboration d’une carte agricole, la création d’un registre numérique des agriculteurs, le développement de l’agriculture contractuelle, la promotion de la production biologique et intelligente, ainsi que le renforcement de la diplomatie agricole pour ouvrir de nouveaux marchés aux produits libanais.

Le ministre d’État Kamal Shehadi a pour sa part insisté sur la nécessité d’intégrer les innovations numériques au secteur agricole, estimant que « l’avenir de l’agriculture passera par les technologies intelligentes ».

De son côté, le ministre du Travail a annoncé que « le projet de système de sécurité sociale pour les agriculteurs est désormais en voie d’adoption ». Début septembre, l’intelligence artificielle s’était déjà invitée au service de l’agriculture : le ministère d’État pour les Technologies de l’information et de l’Intelligence artificielle et le ministère de l’Agriculture avaient organisé un atelier intitulé « Le Liban vers l’agriculture intelligente ».