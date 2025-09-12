Les prix des carburants grimpent encore au Liban

Les prix de l'essence ont encore augmenté vendredi et affichaient une hausse en livres équivalente à près de 0,50 dollar les 20 litres depuis le 22 août, selon la dernière grille des tarifs publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau.

Le diesel affiche une tendance similaire, avec une augmentation de 38.000 LL, soit 0,42 dollar sur la même période.

Le prix de la bonbonne de gaz qui est ajusté à un rythme moins fréquent n'a pas changé.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.483.000 livres libanaises (+11.000 LL par rapport à la dernière grille publiée mardi).

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.523.000 LL (+11.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.358.000 LL (+13.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 996.000 LL (inchangé)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 697,17 dollars (+7,12 dollars par rapport au barème de mardi).