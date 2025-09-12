L’UFE Liban relance ses activités

L’Union des Français de l’étranger – représentation du Liban a repris ses activités, en organisant son assemblée générale, en présence du consul général de France et de membres de l’association.
Un nouveau conseil d’administration a été élu, ainsi formé : présidente, Marilys Hatem ; vice-présidents, Charles Kanaan et Antoine Atala ; secrétaire générale, Aline Zreik, et son adjointe, Gina Kaladji Arab ; trésorière, Joëlle Triolet Abdo, et son adjointe, Christine Bertrand ; membres, Nada Aoun Zarka, Patrick Bouzeid, Gérard Charvet, Hassan Chehabeddine, Sonia Copti, Élie Haddad, Marie-Christine Hakimé, Graziella Nasnas, Labib Nasr, Roland Tannous, Roland Tomb, Jackie Varin.
L’Union des Français de l’étranger – représentation du Liban a repris ses activités, en organisant son assemblée générale, en présence du consul général de France et de membres de l’association.
Un nouveau conseil d’administration a été élu, ainsi formé : présidente, Marilys Hatem ; vice-présidents, Charles Kanaan et Antoine Atala ; secrétaire générale, Aline Zreik, et son adjointe, Gina Kaladji Arab ; trésorière, Joëlle Triolet Abdo, et son adjointe, Christine Bertrand ; membres, Nada Aoun Zarka, Patrick Bouzeid, Gérard Charvet, Hassan Chehabeddine, Sonia Copti, Élie Haddad, Marie-Christine Hakimé, Graziella Nasnas, Labib Nasr, Roland Tannous, Roland Tomb, Jackie Varin.